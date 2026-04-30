El CEO de Take-Two promete que GTA 6 tendrá un precio 'justo'

Strauss Zelnick ha vuelto a salir al ring para defender que el precio GTA 6 va a ser 'justo'. Traducción al cristiano: respira tranquilo, no son los 100 dólares/euros que internet lleva un año dando por hecho.

El CEO de Take-Two lo ha dicho ya tantas veces que parece mantra corporativo. Pero esta vez ha añadido un par de matices interesantes, incluido un guiño que ha encendido a los fans de L.A. Noire. Vamos por partes.

Qué ha dicho exactamente Zelnick sobre el precio de GTA 6

El jefazo de Take-Two Interactive insiste en que el precio de GTA 6 será 'apropiado para la propuesta de valor del producto'. Lo cual, en lenguaje de directivo, significa básicamente que se reservan el derecho a hacer lo que quieran, pero que no piensan disparar tan alto como el rumor de los 100 euros que lleva meses circulando.

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La gracia es que Zelnick ya soltó algo parecido el año pasado, y luego otra vez, y ahora repite. El mensaje es claro: nada de 100 euros, pero tampoco esperéis los 60 de toda la vida. La industria lleva tiempo empujando el precio estándar de los AAA hacia los 80 e incluso 90 — Nintendo ya lo hizo con Mario Kart World en Switch 2 — y Rockstar tiene la palanca para tirar más arriba si quiere. Que sea 'justo' no significa que sea barato.

Sí, también a mí me suena raro escrito.

Y de paso, esperanza para los fans de L.A. Noire

En la misma intervención, Zelnick metió una frase suelta sobre la propiedad intelectual de L.A. Noire que ha bastado para que medio Reddit se ponga a especular con un L.A. Noire 2. No ha confirmado nada — lo único que dijo es que la franquicia 'tiene valor' y que les gusta — pero en una industria donde los CEOs hablan en clave, eso es prácticamente un teaser.

El primer L.A. Noire salió en 2011, lo desarrolló Team Bondi y luego Rockstar, con aquella tecnología de captura facial que parecía ciencia ficción y que sigue sin tener heredera real quince años despues. Una secuela tendría sentido: el género detectivesco no está saturado, la tecnología actual de animación facial dejaría aquello en pañales y la marca sigue siendo querida por un nicho fiel.

Pero Take-Two no ha confirmado equipo, ni estudio, ni ventana de lanzamiento. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Por qué el precio de GTA 6 importa más allá de Rockstar

Aquí está lo interesante. GTA 6 va a marcar el suelo del precio AAA durante los próximos cinco años, te guste o no. Si Rockstar pone la edición estándar a más de 80 euros, el resto de la industria lo va a usar como excusa para subir también. Si la deja como está, mantiene el estándar. Y si se atreve con los 100, abre la veda.

El precedente más claro lo tenemos con GTA V en 2013: salió a 60 euros, vendió como si lo regalaran y normalizó la idea de que un AAA premium valía esa cifra durante una década entera. Lo que decida Rockstar ahora va a tener exactamente el mismo efecto, pero al alza. Por eso Zelnick está midiendo tanto las palabras: cualquier cifra que suelte se convierte en titular y en política de la industria.

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Mi lectura: lo más probable es que veamos una edición estándar en 79,99 euros y ediciones 'deluxe' bordeando los 100 con contenido extra para justificar el sablazo. Sería el clásico movimiento de 'precio justo' técnicamente cumplido, mientras la mayoría termina pagando más. Caos, pero caos del bueno para el departamento financiero.

La fecha oficial de lanzamiento sigue siendo el otoño de 2026 según la propia página oficial de GTA VI, así que en cuestión de meses sabremos si el 'precio justo' de Zelnick se traduce en un alivio o en una sonrisa forzada al pasar por caja.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. Es GTA 6. Lleva más de una década gestándose, los dos tráileres han batido récords de visualizaciones y Rockstar no falla cuando se pone seria — el precio puede picar, pero nadie se lo va a perder. Ahorra ya.

El resumen para vagos (TL;DR)