La DGT endurece el control contra la velocidad: más multas y castigos penales a la vista

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto sobre la mesa los resultados de su última campaña de vigilancia y las conclusiones son claras: la velocidad sigue siendo una asignatura pendiente para miles de conductores.

Entre el 13 y el 19 de abril, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han formulado un total de 78.045 denuncias por superar los límites permitidos. Una cifra que, lejos de reducirse, muestra la persistencia de conductas de riesgo en las carreteras españolas. ​

Durante los siete días que duró el dispositivo, se establecieron más de 3.500 puntos de control por los que pasaron 1,2 millones de vehículos. Aunque la gran mayoría de los usuarios circuló conforme a la norma, un 6,2% de los conductores fue interceptado rebasando los límites. Esta radiografía del tráfico en España revela un dato preocupante para el departamento que dirige Pere Navarro: la infracción se ha desplazado hacia las vías rápidas. ​

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LOS RADARES DE LA DGT DETECTAN MÁS INFRACCIONES EN AUTOVÍAS QUE EN CARRETERAS CONVENCIONALES

Algo más de la mitad de las sanciones (41.772) se detectaron en autopistas y autovías. Las carreteras convencionales, que históricamente han concentrado la mayor parte de la vigilancia por su alta siniestralidad, registraron en esta ocasión el 43,8% de las denuncias (34.215). Según el análisis de la DGT, este fenómeno confirma una tendencia de "desplazamiento" de las infracciones hacia las vías de alta capacidad observado en los últimos meses. ​

Sin embargo, más allá de las cifras estadísticas, lo que realmente alarma a las autoridades es la gravedad de algunos comportamientos. Durante la campaña, 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por delitos contra la seguridad vial. Estos automovilistas circulaban a más de 80 km/h por encima del límite permitido, una cifra que duplica los registros de hace apenas dos años y que pone de manifiesto la existencia de un núcleo de conductores especialmente temerarios.

​La DGT pierde la paciencia: 78.000 multas en una semana y cárcel a partir de 145 km/h Fuente: Freepik

Ante esta situación, el discurso de Tráfico ha subido de tono. La institución defiende que la normativa actual necesita una revisión para resultar "más disuasoria". Actualmente, los excesos de velocidad se castigan con multas de entre 100 y 600 euros y la retirada de hasta seis puntos del carnet. Pero la intención de la DGT es ir más allá y endurecer la vía penal. ​

El Congreso ya ha dado los primeros pasos para reformar el Código Penal. La propuesta, impulsada por el Grupo Socialista, busca rebajar los umbrales a partir de los cuales correr al volante deja de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito. Si la reforma prospera, superar en 50 km/h el límite en zona urbana o en 70 km/h en vías interurbanas conllevará penas de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. ​

Con esta modificación, por ejemplo, circular a 190 km/h en una autovía limitada a 120 km/h tendría consideración de delito de forma automática. Actualmente, esa barrera está fijada en 60 y 80 km/h respectivamente sobre el límite de la vía. ​

LA VELOCIDAD SIGUE SIENDO EL FACTOR PRINCIPAL DE MORTALIDAD

La exposición de motivos de esta reforma recuerda que casi 20 años después de la gran reforma penal de 2007, es necesario ajustar los criterios a la realidad actual. Los datos son contundentes: la velocidad excesiva o inadecuada estuvo presente en el 22% de los siniestros mortales registrados en 2024. ​

Anualmente, la DGT tramita cerca de 3,5 millones de denuncias por este motivo. De ellas, unas 450.000 suponen una pérdida directa de puntos, lo que representa el 40% del total de las sanciones con detracción de crédito en España. Respetar los límites es una de las medidas más eficaces para reducir la siniestralidad", insisten desde Tráfico, lamentando que, pese a las campañas y la tecnología de vigilancia, el exceso de velocidad continúe siendo un comportamiento "profundamente extendido. ​

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Más límites de velocidad rebajados a 100 kmh en autopistas y autovías en España por la DGT Fuente: Agencias

La apuesta por una normativa más rígida busca frenar lo que los colectivos de víctimas y el propio Gobierno denominan "violencia vial". El objetivo es que el riesgo de acabar ante un juez sea un argumento lo suficientemente potente como para que los conductores levanten el pie del acelerador de forma definitiva.