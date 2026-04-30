Lidl revienta el mercado: Tira al suelo el precio de su nueva bicicleta eléctrica urbana Y.3 para hundir a la competencia

Se trata de la Crivit urbana eléctrica Y.3 disponible en Lidl, un modelo que irrumpe en el mercado combinando características propias de gamas más altas con un coste que ha despertado el interés de cientos de personas.

La necesidad de moverse libremente por el entorno metropolitano, esquivando atascos y reduciendo la huella de carbono, ha impulsado un sector que cada vez cuenta con más adeptos. Hoy, se espera que los clientes respondan masivamente a una propuesta comercial que pone la movilidad sostenible y tecnológica al alcance de un público mucho más amplio de lo habitual.

El éxito de Lidl revolucionando el mercado de la movilidad urbana

El éxito de Lidl revolucionando el mercado de la movilidad urbana | Fuente: Lidl

Para entender este fenómeno de ventas, debemos mirar hacia el catálogo de la sección deportiva de Lidl. Esta área de la cadena suele estar protagonizada por la firma Crivit, que ahora da un salto espectacular con la comercialización de este vehículo. Los ciudadanos buscan constantemente alternativas reales para evitar los atascos de camino al trabajo o para hacer sus recados diarios, y este lanzamiento aterriza justo para cubrir esa demanda masiva de transporte eficiente.

Publicidad

Ofrecer un catálogo con este nivel de componentes a un coste contenido es la clave de todo el interés que has podido notar si has pasado cerca de sus puertas hoy. Aunque este modelo no intenta competir directamente con las bicicletas eléctricas de gama alta destinadas a un uso puramente profesional o deportivo, sí aporta un equipamiento que asegura trayectos muy cómodos en el día a día.

Potencia garantizada con celdas LG y una batería de 355 Wh

El aspecto técnico que más ha llamado la atención de los expertos y usuarios es su fuente de alimentación. Hablamos de una batería de 355 Wh que viene equipada con celdas de la firma LG. Este detalle es fundamental, ya que encontrar un componente firmado por un líder tecnológico mundial en esta franja de mercado es realmente atípico. La fiabilidad que otorga esta marca ayuda a disipar cualquier duda sobre la vida útil de la bicicleta y se ha convertido en el gancho perfecto para atraer las miradas de los más exigentes.

Gracias a esta capacidad de 355 Wh, la Crivit Y.3 te garantiza cifras muy solventes para la rutina diaria. Dependiendo del nivel de asistencia que necesites y del uso que le des en condiciones normales, la batería puede entregarte autonomías cercanas a los 80-100 kilómetros de recorrido.

Todo este sistema eléctrico alimenta un motor de buje ubicado en la rueda trasera. Con sus 250W de potencia, este propulsor te brinda una asistencia al pedaleo totalmente fluida. Esto resulta clave para tus trayectos diarios, ya que te permite circular sin realizar un esfuerzo físico excesivo.

Si nos fijamos en la ergonomía general, la propuesta de Lidl destaca por ofrecer un modelo con cuadro de acceso bajo. Esta característica constructiva no es un simple detalle visual, sino una necesidad real para moverte en entornos urbanos. Subir y bajar del vehículo de forma constante en semáforos, cruces o paradas imprevistas resulta mucho más cómodo cuando el diseño acompaña tus movimientos diarios de esta manera.

Junto a esta comodidad estructural, la apariencia también juega un papel destacado. El modelo llega a las tiendas disponible en tres colores distintos. Esta variedad cromática permite que cada usuario encuentre la opción que mejor se adapte a su estilo personal, logrando un diseño limpio y moderno pensado exclusivamente para integrarse en el paisaje de las grandes ciudades actuales.

La bicicleta sale del establecimiento de Lidl preparada para circular con seguridad gracias a su sistema de luces integradas. Además, incorpora un portaequipajes trasero sumamente práctico, ideal para que lleves todo lo necesario para tu jornada laboral sin depender del coche ni sobrecargar tu propia espalda.

Publicidad

Transmisión por correa, frenos de disco para un viaje impecable y precio

Transmisión por correa, frenos de disco para un viaje impecable y precio | Fuente: Lidl

Cuando se trata de un vehículo que usarás a diario, el desgaste mecánico es una preocupación constante. Por ello, este modelo sorprende al sustituir la clásica cadena de eslabones por una transmisión por correa. Esta tecnología te asegura un rodaje suave y reduce drásticamente las visitas al taller para ajustes, elevando la experiencia de uso a otro nivel dentro de su categoría comercial.

En el apartado de la seguridad, la capacidad de reacción está totalmente cubierta. La bicicleta incorpora frenos de disco, un elemento que te otorga precisión y rapidez al detenerte. El contacto con el asfalto también está garantizado con materiales de primer nivel. Las ruedas montan neumáticos de la marca Schwalbe pensados para la ciudad. Estas cubiertas soportan perfectamente el pavimento, asegurando un agarre óptimo.

El precio estipulado es de 1.219,99 euros, una cifra que muchos consideran muy difícil de encontrar con este nivel de equipamiento. Quienes rastrean el mercado saben que modelos similares en tiendas especializadas pueden costar bastante más dinero.