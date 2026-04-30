El Banco de España habla del colchón de dinero necesario para sobrevivir 72 horas sin sistemas digitales

A propósito del apagón general al que se enfrentó España hace un año, el Banco de España ha propuesto una cifra de dinero en efectivo que debería ser suficiente para enfrentarnos a una situación similar. ¿Tendrías cómo pagar si mañana dejaran de funcionar las tarjetas? ¿Y si durante tres días no pudieras usar el móvil para nada? Parece un escenario extremo, pero no lo es tanto. Ya ha pasado.

El apagón que dejó a media España sin luz durante horas no solo evidenció la fragilidad del sistema eléctrico. También dejó algo aún más incómodo, nuestra dependencia total de los pagos digitales.

Y desde entonces, el mensaje es cada vez más claro. Volver a tener efectivo cerca ya no suena antiguo. Suena prudente.

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Cuando el dinero desaparece… aunque siga en tu cuenta

El dinero estaba, pero no se podía usar. Y esa diferencia lo cambia todo. Fuente: Agencias

Vivimos en una economía donde el dinero prácticamente no se toca. Todo pasa por una pantalla, pagar, enviar, dividir gastos. Es rápido, cómodo y casi automático. Hasta que algo falla, la electricidad, o el internet, en fin, actualmente estamos expuestos a cualquier suceso y nos encontramos tan indefensos que lo mejor es estar preparados para enfrentarlos.

El problema es que ese sistema, por muy eficiente que sea, depende de demasiadas piezas, electricidad, conexión, servidores. Si una de ellas cae, todo se detiene. Durante el apagón, eso fue exactamente lo que ocurrió. El dinero estaba, pero no se podía usar. Y esa diferencia lo cambia todo.

70 a 100 euros: la cifra que marca la diferencia

La idea no es acumular dinero ni generar alarma. Fuente: Agencias

A raíz de ese episodio, el Banco de España ha puesto negro sobre blanco una recomendación muy concreta, tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona en casa. No como ahorro, sino como margen de maniobra.

La idea no es acumular dinero ni generar alarma. Es algo mucho más básico, poder cubrir gastos esenciales durante unas 72 horas sin depender de ningún sistema digital. Comprar comida, moverse o resolver cualquier imprevisto inmediato. Lo justo para no quedarse bloqueado.

Europa también se prepara: del euro digital al regreso silencioso del efectivo

En el fondo, lo que se está planteando es un cambio de mentalidad. Fuente: Agencias

La recomendación no es solo cosa de España. En distintos países europeos empieza a repetirse el mismo mensaje, conviene no abandonar del todo el dinero físico. Incluso en economías muy avanzadas en pagos digitales, como Suecia, sus propios bancos centrales están pidiendo a los ciudadanos que mantengan efectivo en casa para situaciones de emergencia.

Este giro tiene mucho que ver con una preocupación creciente, la dependencia de infraestructuras digitales y de sistemas controlados, en muchos casos, por grandes compañías tecnológicas. Por eso, mientras se insiste en conservar billetes y monedas, también se trabaja en alternativas como el euro digital, que buscaría ofrecer una solución pública y más resiliente, incluso sin conexión.

En el fondo, lo que se está planteando es un cambio de mentalidad. No se trata de elegir entre efectivo o digital, sino de convivir con ambos. Porque si algo han dejado claro los últimos años es que la seguridad no siempre está en lo más moderno, sino en tener opciones cuando lo moderno falla.

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Lo que aprendimos del apagón (y por qué importa ahora)

El consumo con tarjeta se desplomó más de un 40%, y el comercio online prácticamente se paralizó. Fuente: Agencias

Los datos de aquel día son bastante claros. El consumo con tarjeta se desplomó más de un 40%, y el comercio online prácticamente se paralizó. En paralelo, el efectivo fue el único medio que siguió funcionando sin interrupciones.

Ese episodio dejó una lección incómoda, hemos avanzado mucho en tecnología, pero hemos perdido cierta autonomía básica. Y ahora las instituciones empiezan a insistir en recuperar ese equilibrio. No se trata de ir hacia atrás, sino de no depender al 100% de algo que puede fallar.

Al final, todo esto no va de desconfiar del sistema, sino de entender cómo funciona. Tener algo de efectivo en casa no cambia tu rutina, pero sí puede cambiar cómo afrontas un imprevisto. Y en un mundo donde todo está conectado, esa pequeña previsión empieza a parecer casi imprescindible.