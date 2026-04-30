Obsesión por el sexo y facturas por pagar: 'Cochinas' destrona a 'The Boys' y ya es la comedia del año en Prime Video

Si eres de los que habitualmente navega por los catálogos de plataformas como Netflix en busca de la última novedad, o si te pierdes en Disney Plus repasando una y otra vez las grandes franquicias de superhéroes o batallas espaciales, deberías echar un vistazo detenido a 'Cochinas' y lo que está ocurriendo ahora mismo en otra ventana digital.

Tras el lanzamiento de una de las películas más vistas del planeta y una ambiciosa producción de época que ha marcado la agenda del año, Prime Video ha estrenado una propuesta española que ha necesitado menos de una semana para coronarse como lo más visto.

Amigos, familiares y especialistas coinciden en que estamos ante una de las mejores series de 2026. Es una producción divertida, muy entretenida y, sobre todo, original, que cuenta con el enorme valor añadido de tener a la siempre encantadora Malena Alterio al frente del reparto. Si buscas algo que te haga reír de verdad y que a la vez te transporte a una época que muchos recordamos con nostalgia, quédate para descubrir por qué 'Cochinas' está en boca de todos.

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El secreto del éxito de ‘Cochinas’ en el catálogo de Prime Video

El secreto del éxito de ‘Cochinas’ en el catálogo de Prime Video | Fuente: Prime Video

La ficción que está acaparando todas las miradas lleva por nombre ‘Cochinas’, una creación que nace del talento de los guionistas Irene Bohoyo y Carlos Del Hoyo. La propuesta ya tiene su primera temporada completa a disposición de los usuarios, compuesta por ocho episodios que se consumen casi sin darte cuenta.

Es cierto que la serie no se corta a la hora de mostrar realidades, y aunque puede resultar algo explícita por la naturalidad con la que aborda los desnudos tanto masculinos como femeninos, ese realismo es precisamente uno de sus puntos fuertes. No permitas que el prejuicio te impida disfrutar de una obra tan fresca como valiente.

🗣️ Malena Alterio cuenta cómo llegó a 'Cochinas' y cómo la serie va más allá del cine X y habla del deseo de las mujeres de cualquier edad



🎙️ ”No quería participar en un proyecto en el que se defendiera la p*rnografía como vehículo de formación sexual”



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La trama nos traslada a 1998, un año clave para entender la transformación social de nuestro país. Allí conocemos a Nines, interpretada por una Malena Alterio que borda el papel de una ama de casa con valores conservadores pero con una curiosidad latente que pronto saldrá a la luz. Nines vive bajo la sombra de su marido, Mariano, a quien da vida Chani Martín.

Él es quien se ocupa de gestionar hasta el último céntimo de la economía familiar, dejando a su mujer en un rol secundario típico de muchas madres de aquella época. Sin embargo, el destino tiene preparado un giro dramático cuando Mariano sufre un atropello que lo deja en coma, obligando a Nines a tomar las riendas de la casa y del negocio familiar de la noche a la mañana.

Cómo afrontar los desnudos en la ficción y el trabajo para las actrices con los coordinadores de intimidad



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Al enfrentarse a la contabilidad del videoclub que regentaba su marido, la protagonista descubre una deuda que amenaza con hundirlos por completo. Es en ese momento de desesperación absoluta cuando Nines decide que para salir a flote debe tomar medidas drásticas.

Siguiendo el famoso dicho de “a grandes males, grandes remedios”, la mujer decide transformar por completo el local. Consciente de lo que realmente genera beneficios en aquel mercado de finales de los noventa, decide apostar por el cine para adultos para salvar su futuro.

‘Cochinas’ toma este punto de partida, que podría parecer recurrente, y lo eleva al introducir un debate profundo sobre la moral sexual y el choque de valores de una mujer que aprovecha la obsesión de una sociedad por el sexo para pagar sus facturas.

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Un viaje nostálgico a la España de los videoclubs y el VHS

Un viaje nostálgico a la España de los videoclubs y el VHS | Fuente: Prime Video

Uno de los mayores aciertos de ‘Cochinas’ es su capacidad para jugar con la memoria colectiva del espectador. La serie es una oda a la era del VHS y a esos establecimientos que eran el centro del ocio en cada barrio. La ambientación está cuidada al detalle, logrando que nos sintamos parte de esa España de 1998 que empezaba a mirar al nuevo milenio con una mezcla de vértigo y libertad.

Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo firman una de las comedias de la temporada, una historia sobre el deseo y el placer femenino ambientada en un videoclub de Valladolid en los 90. Así nació la idea de #Cochinas



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'Cochinas' no se queda solo en la superficie del negocio de Nines. Introduce elementos de conflicto empresarial muy inteligentes, como la rivalidad con otros videoclubs que intentan imitar el modelo de las grandes cadenas al estilo Blockbuster. Este enfrentamiento añade una capa de drama y tensión que mantiene el ritmo de los ocho capítulos.

Personajes secundarios que enriquecen la narrativa de ‘Cochinas’

Aunque Malena Alterio es el motor indiscutible de la serie, el universo de ‘Cochinas’ no sería el mismo sin el reparto que la acompaña. Desde el primer episodio, se nos presentan figuras con una personalidad muy marcada que ganan peso conforme avanza la temporada. Destaca especialmente Chon, el personaje de Celia Morán, quien encarna a la única empleada del videoclub.

Ella es la pieza fundamental que ayuda a Nines a recomponerse y a trazar un camino hacia el futuro. Chon representa el contrapunto perfecto a la reserva inicial de la protagonista; es una mujer que traspasa los límites establecidos pero que nunca deja de ser servicial y leal a su jefa.

Qué preciosidad este momento de 'Cochinas'. En Prime Video. pic.twitter.com/zEAjqGuAfB — Javier P. Martín (@javierpmar) April 26, 2026

Por otro lado, tenemos a Agustín, interpretado por Álvaro Mel, quien también aporta frescura al equipo del videoclub. La interacción entre estos jóvenes y Nines crea situaciones cómicas inolvidables, donde el choque generacional se mezcla con el aprendizaje mutuo.

Es imposible hablar de ‘Cochinas’ sin rendir homenaje al trabajo de Malena Alterio. La actriz acapara la atención durante casi toda la temporada con una interpretación convincente y llena de matices. Logra que empaticemos con esa ama de casa que, a pesar de sus dudas iniciales, termina dejándose llevar discretamente por su propio interés y el de toda una comunidad por el tema del sexo.