Ojo con la estafa de cartuchos de Switch 2 en Amazon: te rompen la consola

Si te ibas a pillar el último juego de Switch 2 en Amazon a precio sospechosamente bueno, frena. La estafa que circula estos días no es la típica de 'me llegó una caja vacía': es bastante peor, y puede dejar tu consola para el desguace.

Varios usuarios han denunciado en foros y redes la aparición de cartuchos falsificados impresos en 3D para Nintendo Switch 2, vendidos a través del Marketplace de Amazon por terceros. El plástico está mal medido y revienta el lector de cartuchos al insertarlo. Spoiler: la garantía de Nintendo no cubre 'me metí un cartucho pirata'.

Qué está pasando exactamente con estos cartuchos

El esquema es viejo, pero la ejecución es nueva. Vendedores externos listan en Amazon juegos de Switch 2 a precios un 30-40% por debajo del oficial — Mario Kart, el nuevo Zelda, lo más vendido — y mandan al cliente un cartucho impreso en 3D con la pegatina copiada. Por fuera cuela. Por dentro, no.

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El problema según los afectados no es solo que el cartucho no funcione (eso ya lo sabíamos). Es que las dimensiones están ligeramente fuera de tolerancia y el cartucho se atasca dentro del slot, dañando los pines de lectura. Algunos lo describen como 'entra pero no sale'; otros directamente han tenido que abrir la consola para sacarlo. En ambos casos, el lector queda tocado.

El detalle más turbio: muchos de estos listings aparecen bajo el rótulo de 'vendido por terceros, gestionado por Amazon', lo que da una falsa sensación de seguridad. La compañía ya ha retirado varios productos tras las denuncias, pero el juego del topo sigue activo. Puedes consultar la política oficial de Nintendo sobre productos falsificados en su web, donde dejan claro que cualquier daño causado por accesorios no oficiales queda fuera de garantía.

Por qué Switch 2 es el caramelo perfecto para esta gentuza

La consola lleva en el mercado lo justo para que la demanda esté disparada y el stock siga apretado en algunas regiones. Cuando un producto está caliente y caro, la falsificación florece. Lo nuevo aquí es el uso de impresión 3D doméstica para clonar cartuchos, algo impensable hace cinco años por coste y precisión. Hoy una impresora resin de 300 euros saca piezas con tolerancias decentes — decentes, no perfectas, y ahí está el desastre.

El precedente es Switch 1: durante años circularon cartuchos pirata con flashcards, pero esos no rompían nada porque eran fabricados con maquinaria seria. Lo de ahora es artesanía mala con ánimo de lucro. La diferencia entre un cartucho oficial y uno impreso son décimas de milímetro, y a esa consola eso le importa.

¿Qué hacer? Lo de siempre, pero con más cuidado: comprar solo en la tienda oficial de Nintendo, en GAME, en Media Markt, en El Corte Inglés, o en Amazon SOLO si el vendedor es Amazon directamente (no un tercero). Si el precio parece demasiado bueno, lo es. Y si te llega algo raro, no lo metas en la consola, porque después no hay vuelta atrás. La ficha de la consola en Wikipedia recoge ya las primeras incidencias reportadas.

Fin del PSA.

Esto va a ir a más antes de ir a menos

El patrón es predecible. Cada generación de consolas trae su tipo de estafa: con PS3 fueron las fuentes de alimentación de imitación que freían la placa, con Xbox 360 los mandos chinos que se cargaban los puertos USB, con Switch 1 los Joy-Con clónicos con drift garantizado a las dos semanas. La novedad de esta ola es que la impresión 3D democratiza la falsificación física, y eso significa que ya no hace falta una fábrica en Shenzhen para montar el chiringuito. Te basta con una impresora, un escáner y poca vergüenza.

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Amazon tendrá que apretar más a sus vendedores externos, Nintendo lanzará su comunicado oficial en algún momento de mayo según fuentes del sector, y la comunidad seguirá haciendo lo único que funciona: avisar en Reddit antes de que caiga el siguiente. Mientras tanto, el consejo es de manual: si compras digital, no hay cartucho que se pueda romper. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 1/10. El hype aquí es negativo. Es una estafa con potencial de cargarse una consola de 450 euros, así que el único hype legítimo es el de mantenerse lejos — compra en tienda oficial y duerme tranquilo.

El resumen para vagos (TL;DR)