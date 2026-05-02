Meta compra una startup de robótica para meterse en humanoides

Meta acaba de comprar una startup de robótica y la cosa va más en serio de lo que parece. La compañía de Zuckerberg se ha hecho con Assured Robot Intelligence, una firma especializada en cerebros de IA para humanoides, según adelantó TechCrunch. Traducido: Meta quiere robots que caminen, vean y razonen, y no piensa esperar a que otros lleguen primero.

El movimiento llega justo cuando la carrera por los humanoides se ha convertido en el deporte favorito de Silicon Valley. Tesla con Optimus, Figure con su acuerdo con OpenAI, Apptronik metiendo cabeza con Google DeepMind, 1X levantando rondas absurdas. Y ahora Meta, que llevaba meses dejando pistas en sus papers de FAIR sobre world models y agentes encarnados. Pinta bien.

Qué es exactamente Assured Robot Intelligence

La startup, fundada hace apenas un par de años por exinvestigadores de Boston Dynamics y de la Universidad de Carnegie Mellon, no fabrica robots. Hace algo más interesante: el software que les permite entender el mundo físico. Modelos de IA entrenados específicamente para que un humanoide sepa qué hacer cuando un objeto se cae, cuando alguien le habla a la vez que se mueve, cuando el suelo no es plano. Lo que en jerga se llama embodied AI — IA encarnada, vamos.

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Meta no compra hierro, compra el cerebro que falta para mover el hierro. Y eso es coherente con todo lo que la empresa lleva años haciendo: Llama, Segment Anything, los modelos multimodales. La pieza que faltaba era el puente entre el modelo y el cuerpo.

El acuerdo, según TechCrunch, ronda cifras de nueve dígitos pero no se ha confirmado el importe exacto. El equipo de Assured se integra en la división de robótica de Meta que lidera Marc Whitney, fichado el año pasado precisamente para montar este tinglado. La hoja de ruta de Meta sobre IA aplicada a robótica lleva meses publicada en el portal oficial de Meta AI, y encaja como un guante con esta adquisición.

Por qué a Meta le urge meterse aquí

Zuckerberg lleva años apostando por el siguiente paradigma de computación, y se ha equivocado más de una vez. Las gafas de Ray-Ban Meta funcionan, sí, pero el metaverso costó miles de millones y aún no ha cuajado. Los humanoides son la tercera apuesta gorda. Y esta vez no está solo intuyendo: hay una carrera real con jugadores que ya facturan o casi, y quedarse fuera no es una opción.

El argumento de Meta es que los humanoides necesitarán modelos de IA enormes para funcionar bien en entornos no controlados. Y resulta que Meta tiene exactamente eso: capacidad de entrenar modelos enormes y experiencia abriendo pesos al ecosistema. Si Llama 4 fue un terremoto en open source, imagina un Llama-Robot abierto que cualquier fabricante de hardware pueda integrar. Esa es la jugada larga.

El precedente: cuando Google compró Boston Dynamics y la cagó

Aquí toca recordar algo que en Menlo Park seguramente tienen presente. En 2013, Google compró Boston Dynamics con mucho ruido y la vendió cuatro años después a SoftBank porque no supo qué hacer con ella. Demasiado lejos del negocio principal, demasiado pronto, demasiada paciencia que la bolsa no perdona. Meta llega doce años más tarde y con una jugada distinta: no compra el robot, compra la inteligencia. Más barato, más escalable, y sobre todo más pegado a lo que ya sabe hacer.

La pregunta interesante es si esta vez el contexto acompaña. Los modelos multimodales han madurado, los chips son más baratos, los humanoides ya no son ciencia ficción de feria. Tesla quiere vender Optimus en 2027, Figure tiene clientes piloto en BMW. El mercado existe, ya no hay que crearlo. Lo que queda por ver es si Meta sabrá ejecutar — históricamente, su récord en hardware es regulero. Las Quest funcionan. Portal fue un desastre. Las Ray-Ban van bien. El metaverso, ya hablamos. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Qué viene ahora

Meta no ha dado fechas concretas. Lo razonable es esperar un primer modelo de IA para humanoides anunciado en alguna keynote a finales de 2026 o principios de 2027, posiblemente vinculado a Connect. Y ojo a si lo lanzan en abierto: sería el movimiento más Meta posible, y el que más daño haría a la competencia cerrada. La carrera está servida.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Meta entra fuerte en humanoides con la pieza correcta — el cerebro, no el cuerpo — y eso encaja con sus fortalezas reales en IA. Falta ver ejecución, fechas y si se atreven a abrir pesos (que sería un movimiento devastador). Por ahora, ficha de calidad y dirección lógica. La keynote dirá.

El resumen para vagos (TL;DR)