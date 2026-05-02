Juicio Musk vs Altman: filtran emails y fotos de la OpenAI sin nombre

El juicio entre Elon Musk y Sam Altman se está convirtiendo en el reality jurídico del año, y ahora tenemos las fotos de familia. Literalmente. La fase de descubrimiento de pruebas ha desenterrado emails, capturas y documentos corporativos de cuando OpenAI ni siquiera tenía nombre, y el material es tan jugoso que parece guionizado.

El proceso de discovery ha vomitado más de una década de trapos sucios entre fundadores, según el material recopilado por The Verge. Hablamos de correos privados, fotos de retiros corporativos, propuestas internas con nombres provisionales descartados y borradores de la estructura legal que acabaría siendo la OpenAI que hoy conocemos. Spoiler: el lío venía de fábrica.

Qué se ha filtrado exactamente y por qué importa

El paquete probatorio incluye documentos de 2015 y 2016, cuando Musk, Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever y compañía estaban todavía dándole vueltas a cómo montar el laboratorio. Hay emails donde se discute si la organización debería llamarse de otra forma — sí, hubo nombres alternativos antes de aterrizar en OpenAI — y propuestas de gobernanza que nada tienen que ver con la estructura híbrida non-profit/for-profit que terminó adoptándose.

Publicidad

Lo más comprometido: conversaciones donde Musk presiona para tomar el control absoluto del proyecto, fechadas en 2017 y 2018, justo antes de su salida del consejo. Hay un email particularmente turbio en el que plantea fusionar OpenAI con Tesla. Cuando esa propuesta se rechaza, las cosas se ponen tensas. La narrativa de Musk de que él fundó OpenAI por puro altruismo y luego lo traicionaron empieza a coger agua por los lados.

También se han revelado fotografías de eventos internos del equipo fundador en sus primeros años, casi todas inéditas hasta ahora. Imágenes de retiros, sesiones de trabajo y cenas que ayudan a reconstruir el clima de la época: una mezcla de optimismo cripto-tecnófilo y tensión silenciosa entre egos que ya pesaban demasiado para una sola sala.

Por qué este juicio es más que un salseo de billonarios

Aquí el asunto es gordo. La demanda de Musk acusa a OpenAI de haber traicionado su misión original — la de desarrollar AGI en abierto y por el bien de la humanidad — al transformarse en una empresa con ánimo de lucro estrechamente aliada con Microsoft. Si los jueces acaban dando la razón a Musk, las implicaciones para la estructura corporativa de OpenAI serían serias: desde reabrir la cláusula de la capped-profit hasta forzar la liberación de modelos que ahora están bajo llave.

Pero hay otra capa. Musk lanzó xAI en 2023 como competidor directo. Que el dueño del rival demande al líder del mercado por haberse vuelto demasiado comercial es, como mínimo, una ironía con varios pisos. TechCrunch lo resumió bien en su análisis: esto no se trata solo de principios fundacionales, se trata también de cuota de mercado en la carrera de la IA generativa.

El precedente que nadie quiere recordar

Esto recuerda inevitablemente al cisma de Apple en los ochenta, cuando Steve Jobs y John Sculley se enzarzaron en una guerra interna que acabó con Jobs fuera de la empresa que había cofundado. La diferencia es que aquello se ventiló en moquetas de juntas directivas y notas de prensa medidas. Lo de Musk vs Altman se está ventilando con emails personales proyectados en una pantalla de juzgado, con jueces leyendo en voz alta las pullas que se mandaban por Gmail en 2017.

Mi lectura: la batalla legal va a definir cómo se gobierna la próxima década de IA. Si los fundadores no pueden ponerse de acuerdo sobre qué significaba la "misión original" de su propia empresa siete años después, ¿qué esperanza queda de que la industria entera se autorregule sin intervención pública? La respuesta corta: ninguna. La larga la veremos en sentencia. La fecha de las próximas vistas todavía no está fijada de forma oficial — sigue moviéndose en el calendario federal — pero el material probatorio que ya está sobre la mesa garantiza que esto va para largo. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No es un lanzamiento de producto, es algo mejor: el ajuste de cuentas público entre dos de los egos más voluminosos del Valley, con pruebas documentales que cualquier guionista de Apple TV pagaría por tener — y todo gratis en los archivos del juzgado.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)