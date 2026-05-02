Juanma Castaño estalla contra Tolón y le pide la dimisión

Vamos por partes. La ministra de Deportes hizo unas declaraciones sobre el fútbol masculino que, según cómo se lean, sonaron a desprecio hacia la categoría que más dinero, audiencia y pasión mueve en este país. Castaño no se anduvo con rodeos en su programa de la Cadena SER y montó el zasca completo: si esto lo dice un ministro de Industria o de Cultura, dimite por la tarde.

El argumento del periodista es de manual: en cualquier otra cartera, despreciar al sector que mueves sería motivo de cese inmediato. Aquí, en cambio, parece que cuela. O eso teme él.

Por qué medio Twitter está aplaudiendo a Castaño

El timeline lleva horas hirviendo. La pulla del periodista ha funcionado porque toca una herida abierta: la sensación de que el Ministerio de Deportes lleva meses mirando hacia otro lado en los grandes temas del fútbol español. Reforma del CSD, lío con la Real Federación Española de Fútbol, secuelas del caso Rubiales, presupuestos para clubes modestos. Todo en pausa.

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Castaño no es el único que ha pedido explicaciones, pero sí el que ha puesto la palabra dimisión sobre la mesa con todas las letras. Y en deporte español, cuando Juanma habla, se nota.

El detalle que casi nadie ha rescatado: el periodista no es de los que pide cabezas a la ligera. Lleva años en la radio deportiva sin entrar en charcos políticos directos. Que dé el paso ahora dice bastante del cabreo que hay en el ecosistema futbolero con la actual gestión.

El precedente Rubiales y por qué este lío puede crecer

Aquí viene lo interesante. España lleva dos años de tormenta institucional en su deporte rey. Primero fue el caso de Luis Rubiales y el beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino, un episodio que terminó con sanciones de la FIFA y un terremoto en la federación. Después llegó la reestructuración del CSD y la promesa de un nuevo modelo deportivo.

Y en medio de todo, una ministra que, según sus críticos, no acaba de marcar perfil propio. La comparación es injusta en parte, claro: Tolón heredó un marrón gigante. Pero la política deportiva en este país no perdona los silencios largos, y menos cuando el que carga es alguien con el altavoz de Castaño.

Mi lectura: el periodista sabe perfectamente que la ministra no va a dimitir por unas declaraciones. La jugada es otra: marcar terreno, forzar una rectificación, obligarla a salir a hablar con el sector. Y de paso, recordarle al Gobierno que el fútbol masculino sigue siendo el deporte más visto de España, te guste o no.

El plot twist nadie lo vio venir.

Lo que viene ahora es previsible: silencio oficial de 24 horas, comunicado tibio de Moncloa, y a ver si Tolón aparece en alguna entrevista para matizar. Mientras tanto, la conversación ya está donde Castaño quería ponerla. Eso es ganar un asalto sin tirar un guantazo.

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