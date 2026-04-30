Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles tras una encerrona en Las Rozas

Begoña Gómez va a denunciar a Vito Quiles tras lo ocurrido el martes en una cafetería de Las Rozas, y el vídeo lleva desde anoche ardiendo en X. La esposa de Pedro Sánchez sostiene que el agitador ultraderechista le impidió salir del local y la siguió hasta la puerta entre gritos y cámara en mano.

El equipo legal de Gómez prepara la querella y la presentará en los próximos días. La acusación, según apuntan fuentes cercanas, irá por una posible agresión y por coacciones. Tela.

Qué pasó exactamente en esa cafetería de Las Rozas

Los hechos, según el relato que ya circula, ocurrieron a media mañana. Gómez había entrado a tomar algo en una cafetería del centro de Las Rozas cuando Quiles apareció con su móvil en alto, en plan emboscada. Ya conocemos el formato: pregunta directa, cámara pegada, gritos para sacar reacción, vídeo cortito para subir a X antes de comer.

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Lo distinto esta vez es lo que ella denuncia: que el agitador se interpuso físicamente para impedirle abandonar el local. En el vídeo que circula se ve un forcejeo en la puerta y a Gómez intentando salir mientras Quiles le bloquea el paso preguntando por la imputación que arrastra desde hace meses. La escena dura poco más de un minuto, pero ha movido medio Twitter español en cuestión de horas.

Su entorno habla de encerrona preparada y avisa de que no es la primera vez. Quiles, por su parte, ha colgado el vídeo entero en su perfil y lo defiende como periodismo de calle. Dejémoslo en un 'ya veremos' qué dice el juzgado.

Por qué medio internet lleva 24 horas dándole vueltas

Aquí viene lo bueno. El vídeo lleva más de cuatro millones de reproducciones en X en menos de un día, una cifra que coloca el clip entre lo más visto del año en la red en España. Y el debate se ha polarizado al milímetro: una mitad lo ve como acoso flagrante, la otra como simple pregunta incómoda a una figura pública.

El detalle que casi nadie está señalando es legal. Cuando alguien te impide físicamente salir de un sitio, eso no entra en libertad de información: entra en coacciones, y el Código Penal lo recoge en su artículo 172. Otra cosa es lo que el juez aprecie viendo el vídeo entero y los testigos del local.

El contexto tampoco ayuda a Quiles. Lleva meses haciendo lo mismo con políticos, periodistas, jueces y hasta camareros que le piden que apague la cámara. La diferencia es que esta vez el objetivo es la mujer del presidente del Gobierno, con causa abierta propia y con un equipo jurídico que lleva tiempo tomando notas.

El precedente que conviene recordar

Lo de hostigar a figuras públicas con cámara y micro como herramienta de presión no es nuevo. En Estados Unidos lleva años funcionando como género propio, y en España lo hemos visto con casos como los acosos a la sede de Ferraz, los seguimientos a magistrados o los plantones a periodistas. La novedad es que el formato se ha trasladado del espacio público al espacio privado: cafeterías, restaurantes, portales de casa.

Y ahí está el problema. Una pregunta en plena calle a un cargo público entra dentro del derecho a informar. Bloquear la salida de un bar a una persona, sea quien sea, es otra historia. Si la denuncia prospera, sentaría un precedente jurídico que afectaría a todo este formato de ambush journalism que tantos clics está dando últimamente. Si no prospera, abrimos la veda. Los próximos meses van a marcar dónde queda exactamente la línea, y nadie en redes está dispuesto a esperar al fallo: ya están eligiendo bando.