Goleada de la música: Por qué ir de festival ya genera más dinero directo que el fútbol en España

España se ha consolidado como el "destino preferido" de los grandes circuitos de giras internacionales y festivales masivos. Pero más allá de las luces del escenario, existe una realidad económica que los datos empiezan a reflejar con una claridad meridiana: la música en directo es una maquinaria financiera imparable. Según el análisis de Cinco Días y los datos sectoriales de Sympathy for the Lawyer, la facturación por venta de entradas ha escalado a niveles nunca vistos, pero el verdadero impacto reside en el "derrame" económico que llega a las pymes.

El "efecto concierto": Más que una entrada

Cuando un festival como el Primavera Sound, el Mad Cool o el Resurrection Fest abre sus puertas, se activa un ecosistema que beneficia a miles de pequeñas empresas. Por cada euro gastado en una entrada, se estima que se generan entre 1,5 y 2,5 euros adicionales en la economía local. Este gasto se reparte en una cadena de valor que incluye hoteles, apartamentos turísticos, restauración, transporte privado y servicios de seguridad o logística.

Para la pequeña empresa, el impacto es directo. Las pymes locales de servicios de catering, montaje de estructuras, alquiler de equipos de sonido y empresas de limpieza son las que sostienen la infraestructura de estos eventos. Resulta evidente que la música en vivo se ha convertido en una herramienta contra la estacionalidad turística, atrayendo a miles de personas a ciudades que, fuera de la temporada alta, verían sus ingresos mermados.

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Música vs. Fútbol: El duelo por el ocio

Uno de los datos más reveladores del informe es la comparativa con el fútbol. Aunque el deporte rey sigue moviendo cifras astronómicas por derechos de televisión, la música en vivo tiene una capacidad de impacto directo por asistente que a menudo supera a la de un partido de liga regular. Un festival de tres días genera un gasto por turista mucho más elevado y sostenido que un evento deportivo de noventa minutos.

Este fenómeno ha llevado a que las administraciones públicas empiecen a tratar a la música no como un gasto en subvenciones culturales, sino como una inversión en desarrollo económico. Los festivales actúan como potentes marcas de destino que posicionan a ciudades medianas en el mapa internacional, compitiendo por el mismo tiempo de ocio y presupuesto familiar que antes monopolizaba el fútbol o el cine.

El reto de la sostenibilidad de las Pymes

A pesar de las cifras récord, el sector enfrenta desafíos estructurales. El aumento de los costes de producción (inflación, energía y transporte) está estrechando los márgenes de beneficio de las pymes que trabajan para la industria musical. Además, la alta concentración de eventos en los meses de verano genera una saturación que complica la logística y la contratación de personal cualificado.

Para que este récord de impacto no sea un espejismo, los expertos sugieren una profesionalización mayor del marco legal y fiscal del sector. Iniciativas como la mejora de los incentivos fiscales por espectáculos en vivo y el fomento de circuitos de salas de conciertos (el tejido base de la industria) son vitales para que la "gran burbuja" de los festivales no termine asfixiando a las salas pequeñas, que son las que permiten la rotación de artistas durante todo el año.

Un motor de futuro

La música en vivo ha demostrado una resiliencia extraordinaria. En un mundo cada vez más digital, la experiencia física e irrepetible de un concierto ha ganado un valor de mercado sin precedentes. España tiene la oportunidad de liderar este sector en Europa, aprovechando su infraestructura turística y su clima privilegiado. El impacto récord no es solo una buena noticia para los promotores; es la confirmación de que las pymes españolas han encontrado en la música un aliado estratégico para su crecimiento y consolidación en el siglo XXI.