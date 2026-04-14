​El divorcio entre Willy Hernangómez y el Barça parece inevitable

​El Barça encara los meses definitivos de la competición con una situación de inestabilidad en su plantilla debido a la finalización de siete contratos el próximo junio. Entre los nombres afectados se encuentran Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall.

Esta acumulación de vínculos que expiran coincide con las dudas sobre la continuidad de Xavi Pascual, quien ha supeditado su futuro al cumplimiento de las promesas realizadas por la directiva.

​Willy Hernangómez, uno de los fichajes estrella de 2023 tras las salidas de Nikola Mirotic y Cory Higgins, vive sus últimos meses en la entidad sin haber recibido contacto alguno para prolongar su estancia. El pívot madrileño ha tenido un papel secundario en las rotaciones de Roger Grimau, Joan Peñarroya y el propio Pascual, debido a la falta de solidez y a un nivel defensivo que ha sido cuestionado durante su trayectoria en Barcelona.

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Willy Hernangómez confirma la ausencia de diálogo con el Barça

​La falta de comunicación entre el jugador y la secretaría técnica ha quedado expuesta tras la reciente victoria ante el Bilbao Basket. Al ser preguntado por una posible oferta de renovación, Hernangómez respondió de forma tajante: "Nada. Estoy centrado en terminar la temporada lo mejor posible. Intentaré aprovechar cada oportunidad. Cuando termine, escucharé todas las opciones y tomaré una decisión". Esta declaración evidencia que el club no ha iniciado ningún trámite para retener al internacional español.

​Por su parte, el entrenador del Barça Básket prefiere mantener los casos individuales en espera para no desestabilizar el grupo antes de la final de Euroliga ante el Bayern Múnich.

Pascual argumentó que "hay que tratar todos los casos a la vez, si no se nos desmontará el vestuario. Hay que ir con un plan y en esas estamos". Sin embargo, este silencio contrasta con la agilidad que el club mostró en años anteriores para asegurar la continuidad de piezas como Jabari Parker, Darío Brizuela o Joel Parra.

El jugador español de baloncesto Willy Hernangómez Fuente: Agencias

​Hernangómez ha perdido peso en la plantilla

​El rendimiento deportivo de Willy Hernangómez ha sufrido un descenso notable en el último tramo de la temporada. En los últimos dos meses, el pívot solo ha superado la barrera de los diez puntos en una ocasión y solo ha disputado más de veinte minutos en un único encuentro. Esta caída en sus prestaciones dificulta su posición negociadora ante una dirección deportiva que ya ha cerrado incorporaciones como las de Moses Wright u Olivier Nkamhoua para reforzar precisamente la zona interior.

​La situación actual obliga a los jugadores sin oferta, como Willy Hernangómez, a buscar alternativas en el mercado antes de que las propuestas externas desaparezcan. La falta de noticias por parte de Juan Carlos Navarro y la comisión técnica sugiere un cambio de ciclo en el puesto de pívot. Mientras el club prioriza la clasificación para el Play-In, el futuro del madrileño se aleja del Palau ante la falta de una propuesta en firme que garantice su continuidad en el proyecto de la próxima temporada.