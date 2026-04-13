La gestación subrogada ya no se esconde: webs espejo, “garantías” por muerte y un negocio que esquiva la ley desde España

¿Está realmente prohibida la gestación subrogada en España o simplemente se ha vuelto más sofisticada? Basta con una búsqueda rápida en internet para comprobar que, lejos de desaparecer, el negocio sigue activo, adaptándose a cada obstáculo legal con nuevas estrategias digitales.

Lo que antes eran anuncios directos ahora son redes de páginas espejo, dominios en el extranjero y campañas en redes sociales que esquivan los controles. Todo con un mensaje claro, el acceso a este servicio sigue ahí, aunque oficialmente no exista.

Y en medio de este escenario, aparecen ofertas cada vez más polémicas, precios cerrados, procesos “llave en mano” y hasta garantías que convierten algo profundamente humano en un producto con condiciones contractuales.

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Cómo funciona el nuevo negocio digital de la gestación subrogada

Una web “legal” que advierte de la prohibición, acompañada de otras páginas paralelas. Fuente: Agencias

Las empresas han aprendido a moverse en un terreno gris. Ya no anuncian sus servicios de forma directa en España, pero redirigen al usuario a páginas alojadas en otros países donde sí pueden detallar precios, procesos y condiciones sin restricciones aparentes.

El sistema es sencillo pero eficaz, una web “legal” que advierte de la prohibición, acompañada de otras páginas paralelas (prácticamente idénticas) donde se ofrece toda la información. A esto se suma la publicidad segmentada en redes sociales, que persigue al usuario tras su primera búsqueda y lo empuja a dar el siguiente paso.

Precios, garantías y un lenguaje que incomoda

Algunas empresas incluyen cláusulas que contemplan la repetición del proceso en caso de que algo falle. Fuente: Agencias

Uno de los aspectos más impactantes es cómo se presenta el servicio. Los programas pueden superar los 50.000 euros y se estructuran como si fueran paquetes cerrados, selección genética, seguimiento médico, alojamiento y entrega final del bebé.

Pero lo que más polémica genera es el concepto de “garantía”. Algunas empresas incluyen cláusulas que contemplan la repetición del proceso en caso de que algo falle, utilizando términos propios del comercio para referirse a situaciones extremadamente delicadas. Todo se envuelve en un lenguaje emocional (“cumplir tu sueño”, “crear una familia”) que contrasta con la lógica contractual que hay detrás.

El recorrido legal: del nacimiento en el extranjero al encaje en España

No solo ofrecen el servicio en origen, sino también la estrategia para encajarlo después . Fuente: Agencias

El proceso no termina cuando nace el bebé. De hecho, es ahí donde empieza una de las fases más complejas, traerlo a España y regularizar su situación. Las propias empresas lo anticipan en sus páginas, explicando que la inscripción no es automática y que, en muchos casos, hay que iniciar procesos de filiación o incluso de adopción por parte de uno de los progenitores.

Este “trámite incluido” forma parte del paquete que venden. Si surgen problemas con consulados o registros civiles, contemplan acciones legales como medidas cautelares urgentes para acelerar el proceso. Es decir, no solo ofrecen el servicio en origen, sino también la estrategia para encajarlo después en un sistema legal que, en principio, lo rechaza.

Una ley que prohíbe… pero no frena del todo

La ley existe, pero el mercado sigue encontrando la forma de rodearla. Fuente: Agencias

En España, la gestación subrogada está prohibida y su publicidad también. Sin embargo, la realidad demuestra que el marco legal tiene límites cuando se enfrenta a un negocio global y digitalizado.

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Las autoridades han empezado a reaccionar, con sentencias que obligan a retirar campañas y peticiones para bloquear webs extranjeras. Aun así, el problema persiste porque muchas de estas empresas operan desde fuera de la Unión Europea, lo que complica su control efectivo.

Al final, lo que queda es una sensación incómoda, la ley existe, pero el mercado sigue encontrando la forma de rodearla. Y mientras tanto, el debate continúa abierto, entre quienes defienden el derecho a formar una familia y quienes alertan de los riesgos éticos y sociales de convertir la vida en un servicio más. Porque la pregunta de fondo no es solo legal. Es hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando la tecnología, el dinero y el deseo se cruzan en un terreno tan sensible.