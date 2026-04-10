Toñi Moreno y su duro camino hacia la aceptación: "He salido con muchos chicos porque no quería ser lesbiana"

El programa de Cuatro, conducido por Ana Milán, titulado 'Ex. La vida después', dedicó su cuarta entrega a un tema tan personal y complejo como el proceso de salir del armario. Para abordar esta realidad desde diferentes perspectivas, el espacio reunió a figuras públicas como el cantante Blas Cantó, los políticos Jaime de los Santos y Ada Colau, y Toñi Moreno.

Acostumbrada a mantener su intimidad bajo un estricto blindaje mediático durante décadas, la de Sanlúcar de Barrameda decidió romper su silencio. Su relato construyó un puente entre el sufrimiento de su juventud y la libertad de su presente, dejando claro que su mayor motivación para hablar sin tapujos tiene un nombre propio, su hija Lola. Quiere garantizar que la niña crezca asimilando la diversidad como la norma y no como una excepción que deba ocultarse.

La batalla interna de Toñi Moreno frente a una educación conservadora

La batalla interna de Toñi Moreno frente a una educación conservadora | Fuente: Cuatro

El camino hacia la aceptación personal de Toñi Moreno estuvo plagado de obstáculos para la comunicadora. Durante la entrevista, relató cómo los valores tradicionales de su entorno y una estricta educación religiosa cimentaron una barrera casi infranqueable entre lo que sentía y lo que la sociedad esperaba de ella. Criada en un ambiente humilde y profundamente católico, asimiló unas creencias que la empujaron a rechazar su propia naturaleza. Explicó el nivel de represión que llegó a ejercer sobre sí misma al admitir un rotundo "No quería ser lesbiana" cuando analizaba sus sentimientos de juventud.

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“Mamá, ¿yo no tengo papá?” 🤔 Con dos años y medio, la hija de Toñi Moreno se adelantó a la pregunta. Y ella encontró una forma sencilla de explicarle que no todas las familias son iguales. #ExLaVidaDespues 👉 https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/QGKWcYt0ht — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

La presentadora admitió ante Ana Milán que su entorno no fue su mayor obstáculo, sino sus propios prejuicios interiorizados a lo largo de los años. "He sido la primera homófoba conmigo misma, es la realidad. Me he negado mucho porque creía que era pecado", sentenció. Esta mentalidad la empujó a llevar una "doble vida silenciosa" donde su faceta pública y su realidad privada no tenían ningún punto de conexión. El temor al juicio ajeno condicionó sus movimientos hasta el extremo de evitar cualquier muestra de afecto en público, reconociendo que "No me daba un beso en la calle".

La andaluza compartió una anécdota que refleja a la perfección la inocencia y el desconcierto de aquella época. "Tengo a todas las monjas de mi colegio aquí en la cabeza, una detrás de otra", comentó antes de revelar un episodio sentimental de su adolescencia. "Creo que me enamoré de una monja, pero no me lo contaba. Le hice hasta una canción", recordó Toñi Moreno.

La asimilación de ese primer amor fue tardía, ya que en su momento justificaba sus sentimientos bajo otra etiqueta: "Yo me contaba que la admiraba muchísimo, pero ahora digo que estaba enamorada. Le hice hasta una canción". Con el paso del tiempo y la madurez, comprendió que aquella dinámica destructiva nacía de ella misma, confesando que "Mi principal enemiga he sido yo" y asumiendo que "Creía que era pecado".

Los intentos de Toñi Moreno por encajar y sus relaciones con hombres

Los intentos de Toñi Moreno por encajar y sus relaciones con hombres | Fuente: Cuatro

La presión por cumplir con el molde establecido llevó a la presentadora a explorar relaciones heterosexuales. En un intento desesperado por encajar en la norma, llegó a mantener vínculos formales con varones, una situación que, según explicó, no es un caso aislado en su quinta. "Todas las lesbianas de mi generación, o muchas de nosotras, hemos tenido novio. Lo hemos intentado", argumentó.

En su historial sentimental, destacó un romance particular que marcó su juventud, manteniendo un noviazgo "con un señor durante cuatro años". Profundizando en esta etapa, la comunicadora quiso dejar claro que sus sentimientos fueron genuinos en aquel momento, a pesar de la diferencia de edad y de su propia confusión identitaria. "Yo me enamoré de ese señor. Era muy pequeña y él muy mayor. No quiero hablar, porque no sé si él vive siquiera", detalló con respeto hacia esa persona de su pasado. Su periplo amoroso con los hombres no terminó ahí, ya que añadió de manera escueta que "Y luego hubo otro".

Hoy en día, su perspectiva sobre el amor y las relaciones es muy diferente, aunque se sorprende de la imagen pública que se ha proyectado sobre ella en ciertos círculos mediáticos. "Yo he tenido fama de conquistadora porque han salido tres nombres conocidos, que no voy a decir, pero yo soy muy antigua en mis quereres", aclaró para desmentir su supuesta faceta de seductora implacable.

El doloroso desamor de Toñi Moreno y la búsqueda de su identidad

Más allá de sus noviazgos de juventud, Ana Milán quiso indagar en las relaciones de la invitada con otras mujeres, encontrando un testimonio marcado por el sufrimiento reciente. La presentadora de Canal Sur desveló un episodio especialmente duro que coincidió con una de las etapas más importantes de su vida personal. "Tuve una relación cuando estaba embarazada de Lola. Estuve muy enamorada y lo pasé muy mal. Me he llevado cinco años curándome", confesó.

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Este lustro de sanación emocional no ha sido en vano. Le ha servido para realizar un ejercicio de introspección profunda y detectar patrones tóxicos en su forma de relacionarse. "Necesitaba saber por qué me atraían el mismo tipo de perfiles. Un perfil que no me conviene", reflexionó ante las cámaras. Esa etapa oscura quedó atrás y ahora sus prioridades sentimentales han dado un giro radical. Ha abandonado la dependencia emocional para buscar un amor sano y equilibrado. "Ahora quiero a alguien que me acompañe en la vida y que me deje ser. Siempre he buscado a alguien con la idea de: 'No estoy completa, necesito otra mitad'", analizó.

Toñi Moreno confiesa el curioso regalo que le hizo Vanesa Martín 🦄



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Curiosamente, no cierra la puerta del todo a ninguna posibilidad vital, demostrando que su mente está más abierta que nunca tras haber derribado sus muros. Al ser cuestionada sobre si podría volver a enamorarse de un hombre, respondió con total naturalidad: "Lo he pensado muchas veces. Si ahora aparece un tío inteligente... A mí la gente inteligente me puede [...] Si ha aparecido alguien, me he hecho la pregunta: '¿Yo podría tener sexo con este señor?'".

El momento televisivo que liberó a Toñi Moreno para siempre

Toñi Moreno y su duro camino hacia la aceptación: "He salido con muchos chicos porque no quería ser lesbiana" | Fuente: Cuatro

El punto de inflexión definitivo en la vida de la andaluza no ocurrió en la intimidad de su hogar, sino bajo los focos de un plató de televisión. Ocurrió durante la emisión del programa Viva la vida, cuando la artista internacional Laura Pausini se sentó como invitada. En medio de la entrevista, la cantante italiana le preguntó con total espontaneidad y naturalidad si le gustaban las mujeres.

"El mundo me empezó a dar vueltas", rememoró al describir los segundos de pánico y adrenalina que sintió al darse cuenta de que no podía seguir ocultando su realidad. Lejos de evadir la pregunta, decidió dar el paso más valiente de su carrera profesional y personal frente a millones de espectadores. El alivio fue instantáneo y transformador. "Así me quité veinte años de encima", aseguró sobre aquella confesión pública que dinamitó el armario en el que llevaba décadas encerrada. El impacto de las palabras de la cantante fue tan determinante para su felicidad actual que la andaluza no duda en afirmar con contundencia: "Le debo la vida".

Durante años no se vio ahí. Hoy lo entiende: hablar también es dar referentes. 🏳️‍🌈

Toñi Moreno cuenta cómo cambió su mirada tras ser madre. #ExLaVidaDespues🤰 https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/plElxfvgIN — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

Tras todo este complejo y doloroso recorrido emocional, la presentadora se encuentra por fin en un estado de paz consigo misma, a pesar de que admite que "Me ha costado mucho llegar a quererme". Su filosofía de vida actual está centrada en la honestidad radical, una lección que desea inculcar a su pequeña Lola a través del ejemplo diario. "No va a vivir en un lugar con esquinas con polvo", garantizó utilizando una bella metáfora sobre la transparencia y la verdad. La etapa de miedos y silencios ha caducado definitivamente para ella.

"Yo he vivido mucho tiempo escondida y no voy a vivir escondida", prometió con firmeza. Mirando hacia el pasado con la sabiduría que otorga el tiempo, quiso lanzar un mensaje a su yo más joven y a cualquiera que esté atravesando una situación similar, resumiendo todo su sufrimiento en una frase liberadora: "No va a ser para tanto".