Furor en las redes por las novedades virales de Mercadona que cuestan menos de 3 euros

La cuenta atrás para los meses de altas temperaturas ya está en marcha y los supermercados comienzan a adaptar sus lineales para dar respuesta a las nuevas necesidades. Mercadona ha decidido adelantarse a la temporada estival dando el primer gran paso en su sección de congelados.

Con la entrada del mes de abril, la compañía ha renovado el catálogo de Hacendado con una batería de productos refrescantes que ya están dando mucho de qué hablar y prometen agotar existencias en cuestión de horas. La estrategia de este año pasa por combinar sabores muy intensos con formatos innovadores, asegurando opciones accesibles por muy poco dinero.

El esperado Dochi de tarta de la abuela aterriza en Mercadona

El esperado Dochi de tarta de la abuela aterriza en Mercadona | Fuente: Mercadona

Dentro de la nueva gama de productos, hay un artículo que ya se ha posicionado como el indiscutible protagonista de la temporada. Tras el arrollador éxito de ventas que supusieron los tradicionales mochis en campañas anteriores, Mercadona ha decidido dar una vuelta de tuerca al concepto lanzando el novedoso formato Dochi. Se trata de una reinvención occidental del popular postre japonés, adaptando su textura y presentación a los gustos locales.

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Lo que hace especial a este producto estrella, que puedes adquirir por menos de 3 euros, es su compleja estructura de capas. La parte exterior abandona la tradicional masa de arroz glutinoso asiática para envolver el bocado en una generosa cobertura de galleta triturada. Al morder, encuentras un relleno protagonizado por un suave helado de vainilla que, a su vez, esconde un corazón de crema de chocolate.

Para que saques el máximo partido a esta combinación de ingredientes, los expertos en consumo han empezado a compartir un truco muy útil que ya circula sin freno por las redes sociales. La recomendación principal es que no consumas el Dochi inmediatamente tras sacarlo de la nevera. Lo ideal es que lo dejes reposar a temperatura ambiente entre 2 y 5 minutos antes de darle el primer bocado.

El pistacho natural toma el control en un bombón de categoría superior

El mercado gastronómico tiene claras sus tendencias para este año y el pistacho lidera indiscutiblemente la lista de ingredientes más demandados. Mercadona ha tomado buena nota de este fenómeno y ha incorporado a sus congeladores un nuevo bombón helado de palo que busca conquistar tu paladar. Este formato individual se presenta en los lineales como una clara alternativa “premium”, manteniendo siempre una política de precios altamente competitiva frente al resto de opciones de la competencia.

La clave del éxito de este nuevo artículo reside en la calidad de sus componentes y en su ensamblaje. La primera impresión la aporta una cobertura elaborada íntegramente con trocitos de pistacho natural, lo que garantiza un primer mordisco firme.

Al adentrarte en el interior del helado, descubres una salsa distribuida en forma de espiral. Este diseño está pensado para asegurar que cada porción que tomes contenga la cantidad exacta de crema, potenciando el sabor del fruto seco de principio a fin. De esta manera, Hacendado pone a tu disposición una opción rotunda si buscas darte un capricho sofisticado justo después de comer.

La tarrina Golden Pecan completa la oferta para los más golosos

La tarrina Golden Pecan completa la oferta para los más golosos | Fuente: Mercadona

Más allá de los formatos individuales, Mercadona sabe que el recipiente tradicional sigue teniendo un público muy fiel. Para cubrir esta demanda y completar la lista de grandes novedades, la cadena ha incorporado la referencia Golden Pecan.

Lejos de conformarse con ser un simple helado de vainilla, esta tarrina eleva la apuesta mediante la integración de siropes muy específicos. La mezcla base viene aderezada con trazos de sirope de caramelo y sirope de arce. Esta combinación de salsas le otorga a la crema un característico toque tostado que equilibra el dulzor inicial. El broche final a esta tarrina lo ponen las nueces de pecán.

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El regreso triunfal de los clásicos Popitos en su versión libre de alérgenos

La innovación no está reñida con la nostalgia, motivo por el cual Mercadona ha decidido recuperar uno de sus clásicos indiscutibles de cara a los meses de mayor calor. Hablamos de los famosos Popitos, que regresan a los estantes para alegría de los más pequeños y de aquellos que crecieron con ellos. Este formato es el acompañante ideal para que te lo lleves a tus jornadas largas en la playa o a las tardes de piscina.

La reedición de estos helados mantiene intacta su esencia al presentarse en un paquete variado que incluye cinco sabores totalmente clásicos. Puedes disfrutar de las opciones de fresa, limón, naranja, cola y la refrescante mezcla de lima-limón.