"La violencia no tiene por qué ser física": El tenso enfrentamiento entre José Manuel Soto y Jorge Javier en ‘Supervivientes’

Lo que comenzó como una disputa por el cumplimiento de las tareas cotidianas en la isla en ‘Supervivientes’ ha derivado en un conflicto de gran envergadura que ha obligado a la dirección del programa a intervenir. La protagonista de la discordia ha sido Claudia Chacón, cuya actitud frente a un castigo impuesto por la organización ha encendido los ánimos de sus compañeros, provocando una de las noches más complicadas del reality show de Telecinco.

Claudia, señalada previamente por el grupo para afrontar un reto de Poseidón, tenía la misión de recolectar 200 almendras y pelar un centenar de ellas. El cumplimiento de esta labor era vital, ya que de ello dependía que el equipo conservara íntegra su dotación semanal de alimentos. Sin embargo, la concursante optó por el boicot activo como represalia hacia el resto de los participantes, una decisión que desató enfrentamientos verbales de gran intensidad. En este escenario de hostilidad, José Manuel Soto tomó la palabra para realizar una acusación que ha generado un terremoto mediático.

La grave acusación de José Manuel Soto sobre la convivencia en ‘Supervivientes’

La grave acusación de José Manuel Soto sobre la convivencia en ‘Supervivientes’ | Fuente: Mediaset

En medio del debate generado en la Palapa por el sabotaje de Claudia, el cantante andaluz decidió expresar su malestar de una forma que nadie esperaba. José Manuel Soto, visiblemente afectado por el tono de las discusiones, comenzó su intervención apelando a las formas y a la educación básica en un entorno de encierro.

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“No me gusta levantar la voz, no me gusta discutir, no me gustan las groserías, las cosas desagradables y creo que se puede convivir, discutir, opinar y estar en desacuerdo sin necesidad de que esto sea desagradable ni grosero”, manifestó el artista. Soto no se detuvo ahí y dirigió sus críticas directamente hacia la estrategia de Claudia Chacón. “Esta chica (Claudia) aprovecha estas oportunidades que le pasan por delante para tener un protagonismo que ella piensa que le va a favorecer en el concurso. Es probable que tenga razón, no lo sé. Lo que sí sé es que una cosa es la tensión necesaria en un concurso como este y otra cosa es la violencia”, sentenció.

El término que desató la polémica y la preocupación por la audiencia

El uso de la palabra "violencia" por parte de José Manuel Soto elevó la tensión de la gala a niveles máximos. El concursante quiso matizar su afirmación explicando que no se refería únicamente al contacto físico, sino a la carga emocional y verbal que se respira en la isla. Según su criterio, los límites del respeto se han traspasado de manera reiterada en ‘Supervivientes’, afectando no solo a los que allí conviven, sino también a la imagen que el programa proyecta hacia el exterior, especialmente hacia los sectores más jóvenes de la audiencia.

“La violencia no tiene por qué ser física, puede ser verbal y gestual. Y aquí está habiendo un poco de violencia verbal y gestual. Y cuidado con eso porque habrá gente que esté viendo el programa que sean niños o adolescentes”, advirtió el cantante. Esta denuncia pública puso en entredicho el control que la organización ejerce sobre las conductas de los náufragos, sugiriendo que se estaban permitiendo comportamientos intolerables bajo el pretexto del espectáculo televisivo.

Ante la gravedad de las afirmaciones de Soto, Jorge Javier Vázquez no dudó en cortar el discurso del concursante para proteger la integridad del formato y del equipo humano que trabaja tras las cámaras. El presentador desmintió categóricamente que existiera cualquier tipo de violencia en el desarrollo de la competición. Jorge Javier recordó que ‘Supervivientes’ cuenta con un despliegue profesional constante que supervisa cada minuto de lo que sucede en la isla para garantizar que se cumplan las normas de convivencia.

“Me quiero poner muy serio. No es la primera vez que se hace este programa y hay un equipo permanentemente pendiente de lo que sucede en cada momento. Por eso, no me gustaría que se utilizaran palabras que no se ajustan a la realidad”, replicó. El comunicador insistió en que, aunque puedan existir roces o modos que resulten desagradables para algunos participantes, no se puede calificar la situación con términos tan sensibles. “Aquí no hay ni violencia verbal ni física. Puede haber modos que no te gusten o agraden, pero desde luego no empecemos a jugar con unas palabras equivocadas. Hay gente muy profesional examinando todo lo que sucede en el concurso. Por ahí no, José Manuel, por ahí no. Podrán existir comportamientos que no te gusten, pero eso no”, zanjó Jorge Javier.

La expulsión definitiva de Teresa Seco y su última voluntad en ‘Supervivientes’

La expulsión definitiva de Teresa Seco y su última voluntad en ‘Supervivientes’ | Fuente: Mediaset

Más allá de la polémica verbal, la gala del jueves 9 de abril también sirvió para conocer la identidad de la nueva expulsada definitiva. Tras una semana de incertidumbre, el proceso de eliminación llegó a su fin. Originalmente, las nominadas eran Maica Benedicto, Claudia Chacón, Ivonne Reyes y Teresa Seco. Sin embargo, Ivonne logró la salvación durante la emisión de 'Tierra de Nadie' el pasado martes, dejando el duelo reducido a tres participantes. La audiencia, a través de la aplicación oficial, decidió salvar en primer lugar a Maica Benedicto con un contundente 45,3% de los votos.

Finalmente, el duelo se cerró entre Claudia Chacón y Teresa Seco. La falta de protagonismo y la escasa relevancia en las tramas de convivencia terminaron pasando factura a Teresa, quien se convirtió en la cuarta expulsada directa de la edición. Al no existir ya la etapa de Playa Destino, su salida implica el regreso inmediato a España, siguiendo los pasos de anteriores expulsadas como Paola Olmedo o Marisa Jara. No obstante, Teresa no abandonó Honduras con las manos vacías y ejecutó su 'última voluntad', una nominación secreta que otorgó a Toni Elías.