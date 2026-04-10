"En Zarzuela deben estar tirándose de los pelos": Pilar Eyre destapa el plan oculto de Felipe y Letizia

Durante estos días de asueto, los diferentes miembros de la dinastía Borbón han protagonizado apariciones públicas que han acaparado las portadas de todos los medios del país. Sin embargo, toda la atención recae sobre las maniobras estratégicas que han llevado a cabo los actuales monarcas en la sombra. En este escenario, la reconocida experta y periodista Pilar Eyre ha analizado cada paso, desvelando las verdaderas intenciones detrás de los movimientos de Felipe y Letizia.

La actividad frenética del rey emérito Juan Carlos I y el gran despliegue de las infantas junto a la reina Sofía no pasaron desapercibidos en los despachos del Palacio de la Zarzuela. La sobreexposición mediática de la rama apartada de la monarquía generó una reacción inmediata en el núcleo duro de la institución. Según desgrana Pilar Eyre en su espacio de la plataforma YouTube, la situación obligó a los actuales soberanos a trazar un plan de contingencia urgente para no perder el foco de atención pública frente al resto de sus parientes.

La experta de la revista Lecturas es rotunda al describir el ambiente de tensión que se respiraba en palacio ante la avalancha de imágenes del resto del clan. “En estos momentos en Zarzuela deben estar tirándose de los pelos, comiéndose las uñas, pensando en cómo pueden contraprogramar esa exhibición de presencia y de viajes que han hecho el resto de la Familia Real la Semana Santa”, afirma Eyre, dejando claro que Felipe y Letizia necesitaban mover ficha con absoluta rapidez.

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Para entender la magnitud del contraataque diseñado, primero hay que poner en contexto la prolongada ausencia pública de los monarcas y de sus hijas. Eyre expone la situación inicial formulando una cuestión fundamental a sus seguidores: “¿La auténtica Familia Real qué ha dicho?”. Inmediatamente, ella misma responde destacando el vacío previo a las fiestas: “Llevan invisibles desde hace siglos. No vemos a Leonor y a la infanta Sofía desde hace varios meses. Letizia también había desaparecido”. Ante este panorama, la reacción fue determinante. “Cuando ellos vieron las multitudes, Letizia dijo aquí hay que hacer algo, tenemos que competir como sea”, explica la escritora. Y añade el factor sorpresa que definió el éxito de su estrategia: “Lo hicieron de una forma inteligente porque hicieron absolutamente lo contrario y no avisaron a nadie”.

El inesperado baño de masas sin protocolo en las calles de Madrid

La tradición de Semana Santa que Letizia ha erradicado en la Familia Real - Fuente: Europa Press

La ejecución de este plan por parte de Felipe y Letizia resultó ser un giro radical respecto a sus costumbres y agendas habituales. Decidieron abandonar los actos encorsetados para sumergirse de lleno en la normalidad de la capital española. La familia al completo se trasladó al popular barrio de Carabanchel para presenciar una procesión local, optando por un perfil muy bajo que descolocó por completo a los asistentes y a la prensa.

La periodista detalla la astucia de este movimiento táctico, subrayando la total falta de aviso institucional que garantizó el impacto. “Fue una seguridad un poco más disimulada y discreta de lo que llevan normalmente. Se fueron a Carabanchel, no avisaron al alcalde de Madrid, al concejal del barrio ni absolutamente a nadie. Se bajaron de los coches y se mezclaron con la multitud que estaba en esos momentos en una procesión. Los vecinos no daban crédito. Las pocas fotos son de los propios vecinos. Estuvieron casi una hora y era un contraste”, relata Eyre.

🟡 #EnNoticia | Felipe VI y la reina Letizia acudieron a la procesión del Silencio en Madrid acompañados de sus hijas.#Globovisión #Internacionales

🎥 Cortesía pic.twitter.com/rF6ONYPeSv — Globovisión (@globovision) April 4, 2026

Este acercamiento directo a la calle no terminó ahí. Para rematar la jornada festiva, la Reina y las princesas protagonizaron otra salida inusual para su rango. “Por la noche, asistieron al concierto de Rosalía. Una vez más, sin ningún tipo de protocolo, sin avisar a nadie, no iban en el palco de autoridades. Estaba Letizia y sus dos hijas”, señala Pilar. Sobre la trascendencia mediática de este instante irrepetible, la experta concluye: “Es la única foto que hay, la que estamos viendo siempre. Otra vez se pusieron al lado de la gente haciendo cosas normales. Todo lo demás quedó un poco exagerado”.

El revuelo internacional tras el retorno del emérito y su galardón

“Ni una sola noche”: El rotundo ‘no’ de Felipe VI a la petición más desesperada de Juan Carlos I | Fuente: Europa Press

Mientras Felipe y Letizia apostaban por la discreción y la naturalidad en Madrid, el rey Juan Carlos I optaba por todo lo contrario en su paso por España. El emérito acaparó los flashes en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, donde recibió el calor incondicional de sus seguidores. Pilar Eyre describe este momento taurino con absoluta precisión: “Juan Carlos también vino. Cuando hay planes que le gustan y le divierten, está bien de su salud y ya no tiene que solidarizarse con sus hermanos árabes mientras hay guerra. Se encontró entre su gente y toda la gente bien de Sevilla, recibiéndolo y ovacionándolo”.

Su periplo de exhibición continuó fuera de nuestras fronteras, encadenando varios destinos llenos de significado personal. “Luego se fue a Cascais, donde estuvieron tanto tiempo de niños y tienen tantos amigos. Luego le conceden el premio en Francia”, repasa la escritora. Sin embargo, este último reconocimiento literario por sus memorias ha levantado ampollas a nivel diplomático. Tras indagar a fondo en el asunto, Eyre aclara el verdadero origen del galardón: “He estado investigando un poco y quien le concede el premio es una sociedad privada que funciona desde hace unos años. Es un premio privado, de unas personas particulares. Alquilan una sala en la Asamblea de París, lo que aquí sería el Congreso”.

Former Spanish King Juan Carlos I made a new public appearance in Spain, attending a traditional bullfighting event in the city of Seville.



This visit comes after several months of absence, as the former monarch has been residing in Abu Dhabi since 2020. He attended the… pic.twitter.com/cQB80FCy3Z — WAJD ROYALS (@calm_933) April 9, 2026

La confusión generada en torno a la supuesta oficialidad del premio provocó tensiones evidentes en el país vecino. La experta matiza la magnitud del evento literario para zanjar de una vez la polémica: “Pueden pasar muchas cosas de aquí al sábado, pero varios diputados franceses se han sentido molestos por esta forma de comunicar este premio, como si fuera algo que da la República Francesa y se han desmarcado. La nota que han distribuido no es que sea incierta, pero mueve a equívoco. Pero tampoco es tanto como dicen”.

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Lágrimas y devoción en el íntimo reencuentro de la reina Sofía

Lágrimas y devoción en el íntimo reencuentro de la reina Sofía | Fuente: Europa Press

En paralelo a las astutas actividades de Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina cerraron filas en torno a su madre de forma pública. Las hermanas acompañaron a la emérita en unas jornadas que estuvieron marcadas por la emotividad y el constante recuerdo. Su primera aparición conjunta tuvo lugar en las Islas Baleares, en un evento musical que tocó la fibra sensible de la monarca. “El primer acto al que acudieron fue muy bonito, un concierto en la Catedral de Palma. Fue especialmente emotivo para la reina porque se hizo en memoria de la princesa Irene y así lo dijo expresamente el organizador. A la reina se le llenaron los ojos de lágrimas”, revela Eyre sobre este íntimo homenaje.

A esta estampa familiar de apoyo se sumó, para sorpresa de muchos observadores, el actual monarca. “El lunes fue el rey Felipe a reunirse con ellas, estuvieron los 3 hijos juntos por primera vez con la madre, como en los viejos tiempos. Hacía mucho tiempo que no estaba la familia unida”, apunta la periodista, destacando el indudable valor de esta estampa tan poco habitual durante los últimos años de reinado.

Tras su emotivo paso por Mallorca, la reina y las dos infantas continuaron su ruta religiosa hacia el levante peninsular. “Luego se fueron a Murcia. Eligieron dos procesiones que no son nada turísticas ni folclóricas, procesiones muy austeras que impresionan. Las autoridades tiraron la casa por la ventana”, describe la autora sobre el recibimiento a gran escala. Para finalizar su análisis, Eyre hace hincapié en la actitud de las hermanas durante todos estos actos, prestando especial atención a la exduquesa de Palma. “Las dos infantas estaban muy emocionadas, sobre todo Cristina, que recordemos está fuera de la Familia Real desde hace mucho tiempo. Este cambio, pues se notaba que estaba muy conmovida y lo agradecía mucho porque ha vuelto a entrar en la Institución”, concluye.