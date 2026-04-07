‘La Promesa’: El oscuro negocio del duque de Carril que hundirá a Manuel

El capítulo 808 de ‘La Promesa’, que se emitirá este martes 7 de abril a partir de las 18:35 horas en La 1, pondrá sobre la mesa las consecuencias de las malas decisiones financieras y los secretos familiares. Hoy presenciaremos cómo el heredero de los Luján camina directo hacia una trampa de la que ya había sido advertido por Julieta, afectando de paso a toda la estructura de la familia.

Vera se reunirá con Curro y Teresa para desvelar una información alarmante. Confirmará que su madre desconoce absolutamente la existencia de los tratos comerciales que su padre, el duque de Carril, mantiene en la actualidad con Manuel. Esta falta de transparencia en un matrimonio de su posición solo indicará una realidad innegable y es que los asuntos que ambos hombres manejan en la sombra tienen un carácter profundamente turbio e ilegal.

Ante la gravedad de los hechos, Curro y Alonso decidirán tomar cartas en el asunto e intentarán por todos los medios hacer entrar en razón a Manuel. Sin embargo, sus esfuerzos por disuadirlo fracasarán. Manuel desestimará por completo el peligro inminente, excusándose en que se trata de una inversión de pequeña escala y garantizando de manera obstinada que mantiene la situación bajo su absoluto control. Su incapacidad para ver el riesgo contrastará con la actitud del duque de Carril, quien regresará a las estancias para cerrar el acuerdo.

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La traición a Ciro y las decisiones de Martina revolucionarán el palacio de 'La Promesa'

La traición a Ciro y las decisiones de Martina revolucionarán el palacio de 'La Promesa' | Fuente: RTVE

Durante la emisión de hoy de 'La Promesa', Ciro descubrirá con estupor que el heredero lo dejará al margen en una parte fundamental de la operación financiera en curso. Lo que más encenderá la ira de Ciro será constatar que esta exclusión premeditada seguirá estrictamente el criterio y las directrices de Julieta.

Lejos de los despachos, la determinación tomará el nombre de Martina. A pesar de que figuras de autoridad como Leocadia y Lorenzo le desaconsejarán rotundamente dar explicaciones sobre sus recientes movimientos y le pedirán prudencia, ella decidirá hacer oídos sordos. Con una actitud desafiante, convocará a Samuel, Petra y Simona para hacerles un anuncio. Les comunicará de primera mano que no piensa rendirse y que el proyecto del refugio seguirá adelante gracias a una solución drástica. Martina confirmará que financiará toda la obra utilizando exclusivamente su propio patrimonio, colocándose así en el centro de la diana del conflicto familiar. Este paso firme generará dudas, especialmente en Adriano.

Una carta al rey y los fantasmas del barón de Linaja acorralan a Ángela

Una carta al rey y los fantasmas del barón de Linaja acorralan a Ángela | Fuente: ​RTVE

El drama y la tensión no darán tregua a los espectadores de ‘La Promesa’. Ángela protagonizará uno de los momentos más tensos de la tarde al enfrentarse duramente a Curro. El motivo principal del choque será el atrevimiento del joven al haber escrito y enviado una carta directamente al rey sin haberlo consultado previamente con ella.

La intranquilidad de Ángela la llevará a cruzar otros límites dentro de la casa. En un giro inesperado, abordará a Pía para someterla a un interrogatorio incómodo. Terminará preguntándole sin rodeos si en el pasado llegó a tener algún tipo de altercado o problema directo con el barón de Linaja. Esta indagación revivirá sombras que muchos creían enterradas para siempre entre las paredes del palacio.

Teresa y Samuel mantendrán un profundo debate sobre el futuro incierto que les espera a María y a su futuro bebé en 'La Promesa'. Las decisiones recientes impuestas por el mayordomo marcarán un clima de incertidumbre que pesará sobre los trabajadores, quienes temerán por la estabilidad de su compañera en un momento tan vulnerable.

Al mismo tiempo, la maquinaria de las sospechas se pondrá en marcha entre Petra y Pía. Ambas empleadas dejarán a un lado sus diferencias habituales para coincidir en una teoría sumamente inquietante. Llegarán a la firme conclusión de que Ricardo esconde información vital relacionada con la muerte de Ana. Empezarán a sospechar que el secreto que guarda este hombre podría ser de gravedad.

Finalmente, el episodio de hoy de ‘La Promesa’ demostrará que las buenas intenciones también se castigan. Santos intentará ayudar a su padre asumiendo un recado físico en su lugar, todo con el objetivo de evitarle esfuerzos innecesarios debido a su maltrecho tobillo. Lejos de agradecer el gesto, Cristóbal interceptará al joven y le propinará una durísima reprimenda por tomarse atribuciones que no le corresponden.