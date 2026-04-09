La fase más peligrosa de Artemis II: el plan de la NASA para que la cápsula Orion sobreviva a los 2.700 °C del reingreso

¿De verdad estamos preparados para traer de vuelta a cuatro personas desde la Luna en 2026? Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa lunar de la NASA en más de 50 años, y su fase más extrema no ocurre en el espacio sino en los últimos 14 minutos antes de tocar el agua.

El viernes 10 de abril de 2026, la cápsula Orion chocará contra la atmósfera terrestre a 40.000 km/h, generando una bola de fuego a 2.700 °C alrededor de la nave. La diferencia entre un amerizaje exitoso frente a San Diego y una catástrofe depende, casi por completo, de una sola estructura.

Artemis II y el calor imposible: qué ocurre en los primeros segundos del reingreso

Cuando Orion golpea las capas superiores de la atmósfera, el aire comprimido delante de la nave no tiene tiempo de escapar y se convierte en plasma supercaliente. En ese momento, las comunicaciones con la tripulación se interrumpen por completo durante varios minutos, y la NASA pierde el contacto con los cuatro astronautas.

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La temperatura exterior sube a 2.760 °C, pero el interior de la cabina no puede superar los 25 °C. Esa diferencia de más de 2.700 grados ocurre a través de apenas 5 centímetros de material en la zona de mayor presión. Aquí es donde todo el trabajo de los últimos tres años se juega en cuestión de minutos.

Qué falló en Artemis I y cómo lo resolvió la NASA antes de Artemis II

La misión no tripulada Artemis II demostró en 2022, con Artemis I como antecedente, que el escudo térmico presentaba un problema grave: el material ablativo se desprendió de forma inesperada en más de 100 puntos distintos de la superficie. Era una señal de alarma que no se podía ignorar antes de poner vidas humanas a bordo.

Los análisis determinaron que la causa era la técnica de reentrada con salto (Skip Reentry), que permitía a la nave rebotar en la atmósfera para reducir velocidad antes de la entrada definitiva. Ese rebote generaba acumulación de calor en el interior del escudo, provocando las fallas. Para Artemis II, la NASA eliminó esa maniobra por completo y diseñó una reentrada directa con ángulo más pronunciado, redistribuyendo las cargas térmicas de forma más uniforme.

El escudo térmico de Orion: los materiales que absorben el infierno

El escudo térmico de Orion tiene 5 metros de diámetro y está compuesto por 186 bloques de material Avcoat ablativo, una resina de fibra de vidrio que se quema y se desintegra de forma controlada al entrar en contacto con el plasma. Al sacrificarse, absorbe el calor y evita que este llegue a la estructura de la nave. Cuando Artemis II americe, el escudo habrá perdido alrededor del 20% de su masa original.

Para esta misión, la NASA instaló además sensores adicionales en puntos clave del escudo para medir temperatura y presión en tiempo real durante el descenso. Esos datos no solo protegen a la tripulación actual sino que alimentarán los modelos de ingeniería para las misiones Artemis III y IV, donde los astronautas sí descenderán sobre la superficie lunar.

Los 14 minutos finales de Artemis II: la secuencia exacta del reingreso

A las 20:53 horas argentinas del 10 de abril, Orion alcanzará la interfaz de entrada atmosférica y comenzará formalmente la secuencia de reingreso. El ángulo de trayectoria debe mantenerse alrededor de -5,8° respecto del horizonte, dentro de un corredor extremadamente estrecho: demasiado plano y la nave rebota; demasiado empinado y las cargas térmicas se disparan.

Tras el descenso con plasma, se desprende la cubierta del compartimento delantero, se abren los paracaídas de frenado a 25.000 pies y, finalmente, el conjunto principal de paracaídas reduce la velocidad a menos de 32 km/h antes del amerizaje. El splashdown está previsto a las 21:07, frente a la costa de San Diego, con los equipos de recuperación ya desplegados.

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Fase Velocidad / Temperatura Hora (Argentina) Interfaz de entrada atmosférica 40.000 km/h / inicio plasma 20:53 Pico de calor máximo ~2.700 °C exterior / 25 °C cabina ~20:55-21:00 Apertura paracaídas de frenado ~900 km/h / a 25.000 pies ~21:04 Apertura paracaídas principales Reducción a <32 km/h ~21:06 Amerizaje (splashdown) Impacto en Pacífico 21:07

Lo que Artemis II significa para el futuro de los viajes tripulados a la Luna

Si el reingreso del 10 de abril se completa con éxito, Artemis II no solo habrá devuelto a cuatro personas desde el entorno lunar: habrá validado que el escudo térmico rediseñado funciona bajo las condiciones más extremas jamás enfrentadas por una nave tripulada moderna. Esa confirmación es el último eslabón técnico antes de que la NASA pueda autorizar el alunizaje de Artemis IV, previsto no antes de 2028.

El programa Artemis está reconstruyendo décadas de ingeniería espacial en tiempo real, con astronautas reales como última prueba de validación. El escudo térmico que sobreviva estos 14 minutos no será solo una pieza de ingeniería: será la prueba más contundente de que la humanidad está técnicamente lista para establecer una presencia permanente en la Luna, y de que el camino hacia Marte tiene una base sólida sobre la que seguir construyendo.