Jesulín de Ubrique imita a El Fary en Tu cara me suena y el coche humano desata las risas

Jesulín de Ubrique ha imitado a El Fary en Tu cara me suena y el resultado ha sido una mezcla de caos puro, risas y un coche humano que ha roto internet. Vamos por partes, porque la noche lo merece.

El torero ya sabía que no iba a ser fácil. Cantar 'Apatrullando la ciudad' como el mítico José Luis Cantero no está al alcance de cualquiera. Y Jesulín lo ha intentado a su manera: con ganas, con sudor y con un desorden coreográfico que ha terminado por conquistar hasta al público más crítico. La letra se le escapaba entre farfulla y farfulla, pero el hombre ha tirado de carisma.

Un ‘Apatrullando’ que ni El Fary habría coreografiado

La actuación arrancó con una estampa digna de las galas de José Luis Moreno: bailarinas y bailarines moviéndose al son de una canción, que en realidad no pide mucho más que cuatro pasos repetidos. La coreógrafa Miryam Benedited ha añadido al playback original unos movimientos que parecen sacados de Los Cantajuegos enseñando las señales de tráfico. Todo desprendía ese jolgorio desordenado que tanto gusta en el programa, pero el momento álgido llegó detrás de Jesulín.

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De repente, los bailarines se juntaron para formar... un coche humano. Una imagen que sorprendió hasta a Lolita, que desde la mesa del jurado no sabía si llorar o partirse de risa. La extraña criatura móvil se convirtió en el meme instantáneo de la noche. En el jurado, los colegas se partían y Lolita apenas podía contener la sonrisa.

El coche humano que lo ha petado en Twitter

El número no buscaba la perfección. Y ahí está la clave. El ballet de TCMS no solo danza: interpreta, se ríe de sí mismo y convierte en arte lo que en otro programa sería un delirio. Los bailarines, en formación automovilística, han dado al caos un puntito de vanguardia socarrona. Ojo con la genialidad: nadie se tomó en serio el ridículo, y así la cosa funcionó.

En las redes, el hashtag de la noche escaló con rapidez. 'Coche humano', 'Jesulín Fary' y 'Apatrullando TCMS' entraron en tendencia. La gente ha agradecido una actuación que, sin ser técnicamente impecable, ha hecho reír a carcajadas. Porque a veces, la tele no necesita más.

La lección de Tu cara me suena: el caos como seña de identidad

Ya lo vimos con otras imitaciones fallidas que se convierten en material viral. En este programa, lo grotesco no es un error: es un valor añadido. La coreografía despierta ternura y las risas nunca son crueles. El espíritu de las galas de José Luis Moreno, aquel ventrílocuo que llenaba los platós de figurantes para simular una fiesta, está más vivo que nunca. Y en TCMS saben que el show, cuando se desmadra, conecta mucho más que la rutina.

Jesulín de Ubrique ha cumplido con creces: ha sido el payaso de la noche, el que trabaja sin red y sale airoso. No se trata de clavar la voz, sino de dejar una imagen imborrable. Y el coche humano es ya historia de la televisión.

El chisme en 3 claves (TL;DR)