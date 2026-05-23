Ventas GTA saga: un solo juego se lleva casi la mitad de los 470 millones

Take-Two lo ha confirmado: GTA V es un monstruo que ha devorado casi la mitad de las ventas de toda la saga. 230 millones de copias en sus múltiples versiones, sobre un total de 470 millones de juegos de la franquicia vendidos hasta la fecha. El dato es tan brutal que convierte al resto de entregas en meros satélites.

Un recuento que, visto con perspectiva, explica por qué Rockstar ha tardado trece años en darnos GTA VI. Si un solo juego sigue vendiendo como churros una década después, ¿para qué arriesgar? Pero vayamos al desglose, que es donde la cosa se pone divertida.

La dictadura de Los Santos

Los 230 millones de GTA V no solo lo hacen el más vendido de la saga: suponen que el 49% de todos los GTA que se han comprado en la historia pertenecen a esa entrega. Es decir, casi uno de cada dos Grand Theft Auto que hay en estanterías (o bibliotecas digitales) es el quinto. El dato desluce por completo las cifras del resto de títulos, aunque la lista tiene sus curiosidades.

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Las estimaciones, basadas en los datos históricos que maneja la comunidad y que Take-Two no ha desmentido, dejan el ranking así: GTA IV araña más de 25 millones; San Andreas supera los 20; Vice City, 17,5 millones; GTA III, 14,5. A partir de ahí, los números se desploman: Liberty City Stories ronda los 11 millones, Vice City Stories se queda en 6, y el resto es territorio para nostálgicos: el GTA original vendió 3 millones, GTA 2 unos 2, y joyas como Chinatown Wars (1 millón) o el olvidado GTA Advance (200.000 unidades) recuerdan que no todo lo que toca la saga se convierte en oro.

El caso de GTA: London 1969 es casi arqueología: 100.000 copias. Para que te hagas una idea, cualquier modder con tres amigos en Patreon tiene más alcance.

Lo que el CEO calla y los accionistas quieren oír

La junta de Take-Two no solo soltó el pastizal de GTA V. El CEO dejó caer que la campaña de GTA VI arranca ya, y que el lanzamiento del 19 de noviembre es solo el principio. Nadie en la industria apuesta a que GTA VI supere los 230 millones de la noche a la mañana, pero el precedente asusta: si el hype se traduce en ventas sostenidas, dentro de unos años estaremos comentando gráficas con dos gigantes y nueve liliputienses.

De hecho, la estructura de ventas tan concentrada en una sola entrega no es buena para la salud creativa de cualquier franquicia. Obliga a poner todos los huevos en la misma cesta y a alargar los ciclos de desarrollo hasta límites absurdos. Pero mientras Los Santos siga dando dinero, en Rockstar pueden permitirse el lujo de no dormir nunca más.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. GTA VI no necesita presentación y estas cifras solo inflan la burbuja. Si el tráiler 3 confirma una ciudad viva y un online que no repita los errores de GTA Online, podemos estar ante otro monstruo capaz de jubilar a sus hermanos mayores. Aunque crucemos los dedos para que el ciclo de desarrollo no sea de otros trece años.

El resumen para vagos (TL;DR)