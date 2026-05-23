La bola negra de Penélope Cruz en Cannes: la Guerra Civil contada por los Javis como nunca

Penélope Cruz se ha subido a un tanque franquista en Cannes y la ovación ha sido de 15 minutos. Sí, han leído bien. La actriz ha deslumbrado en el Festival con La bola negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ya suena incluso para el Oscar.

La cupletista franquista que ha hipnotizado Cannes

Penélope Cruz se ha puesto una peluca rubia platino y un traje militar ajustadísimo para meterse en la piel de Nené, una cantante que subida a un tanque anima a las tropas sublevadas en plena Guerra Civil. Los Javis la han convertido en la imagen más comentada del tramo final del Festival de Cannes y la actriz no ha defraudado: baila, canta e irradia una energía que ha dejado al Teatro Lumière entregado.

Y justamente esa escena fue la que casi no rueda. Horas antes le habían dicho que podía tener un aneurisma cerebral. Penélope decidió seguir adelante, se lo contó a los directores al día siguiente y ellos, por supuesto, le ofrecieron paralizar el rodaje.

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La preparación de danza que estudió años le ha servido para volver a bailar en el cine, algo que no hacía desde Nine, la película que le valió su primera nominación al Oscar. Ahora lo cuenta ella con naturalidad: “es bonito compartirlo”, soltó en el encuentro con la prensa española, dejando claro que hay sustos que quedan para siempre en la memoria de un set.

De La llamada a Cannes: los Javis ya juegan en otra liga

Penélope lleva años queriendo trabajar con Javier Calvo y Javier Ambrossi. La atrapó primero la frescura de La llamada y luego La mesías le confirmó que eran almas viejas en cuerpos jóvenes. Cuando por fin le mandaron el guion, venía con el aviso de que el personaje era pequeñito, apenas quince o veinte minutos. “No los he contado y me da igual”, respondió ella. Ahora ese papel secundario ya suena para el Oscar de 2027.

La ovación tras la proyección duró casi 20 minutos. Penélope tuvo que irse a llorar a solas un buen rato antes de poder aparecer por la fiesta en la playa. Los Javis han facturado una carta de amor a Lorca atravesada por tres historias de amores disidentes que ha dividido a parte de la prensa internacional pero que en España conecta de lleno con el imaginario colectivo.

Lorca, el Me Too y por qué esta película le importa a la generación Z

La actriz defiende que la homosexualidad de Lorca está en toda su obra y que quien no la ve “ha querido mirar para otro lado”. La bola negra aspira a ser ese artefacto que explique la Guerra Civil y la represión LGTBI mejor que un libro de texto. Penélope lo resume: “A veces hay películas tan especiales que consiguen que los jóvenes se hagan esas preguntas desde otro lugar”.

La mañana de la rueda de prensa, Cate Blanchett había dicho en el festival que el Me Too se enterró de forma interesada. Cruz coincidió de pleno: “Queda muchísimo y va a paso muy lento. El Me Too fue un arranque de algo que tiene que continuar para siempre”. Un recordatorio de que en un festival donde las alfombras rojas parecen cuentos de hadas, las batallas reales siguen sin estar ganadas.

Penélope empezó en el mundo de la interpretación mintiendo sobre su edad para estudiar con Cristina Rota y obsesionada con la obra de Lorca. Cuarenta años después se sube a un tanque y pone voz a esa libertad que los protagonistas masculinos de la película no tienen. El círculo no se cierra: se dispara hacia adelante.

El chisme en 3 claves (TL;DR)