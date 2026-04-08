AEMET avisa de fenómenos meteorológicos severos por culpa de una baja fría

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos meteorológicos para diversas regiones de España, anticipando lluvias intensas, tormentas, fuertes vientos y oleaje. Este miércoles, varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Canarias, se verán afectadas por condiciones climáticas adversas.

La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península Ibérica será el principal factor determinante de este episodio meteorológico, trayendo consigo un ambiente inestable y propicio para fenómenos meteorológicos severos. Es crucial que la población esté al tanto de las alertas meteorológicas y tome las precauciones necesarias para mitigar los riesgos asociados a estos eventos.

ALERTAS METEOROLÓGICAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: LLUVIA, TORMENTAS Y VIENTO

La AEMET ha emitido alertas por tormentas en Córdoba, Málaga y Sevilla, así como en el suroccidental asturiano y la Cordillera y Picos de Europa. También se esperan tormentas en Ávila, León, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Badajoz, Cáceres, Lugo y Ourense. Estas tormentas podrían venir acompañadas de precipitaciones puntualmente superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora (l/m2). Es crucial que las personas que residan o viajen a estas zonas estén atentas a las actualizaciones meteorológicas y eviten actividades al aire libre durante las tormentas. La seguridad personal debe ser la prioridad.

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Además de las tormentas, se han activado avisos por lluvia en Córdoba, Málaga y Sevilla, así como en Ávila y Cáceres. Estas precipitaciones, junto con las tormentas, podrían generar problemas de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas con infraestructuras deficientes o terrenos inestables. Las empresas deben revisar sus planes de contingencia para garantizar la continuidad de sus operaciones en caso de verse afectadas por las lluvias intensas.

En cuanto al viento, Ciudad Real y Toledo registrarán avisos por viento, con posibles rachas superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h). Estas rachas podrían causar daños en estructuras, caída de árboles y problemas en el suministro eléctrico. Es importante asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar transitar por zonas arboladas o cerca de edificios en construcción. La AEMET también ha emitido avisos por oleaje en A Coruña y Pontevedra, lo que podría afectar a la navegación marítima y a las actividades costeras.

IMPACTO DE LA BAJA FRÍA EN EL OESTE PENINSULAR

La formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península Ibérica es el principal factor responsable de estas condiciones meteorológicas adversas. Esta baja fría, con un previsible carácter estacionario, dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones persistentes en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste. Se espera que las precipitaciones puedan ser puntualmente fuertes en el interior del sudoeste y que vayan acompañadas de tormenta en la mitad oriental peninsular.

Este fenómeno meteorológico también provocará un descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. Es importante tener en cuenta este descenso de temperaturas, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre, y vestirse adecuadamente para evitar problemas de salud.

En el resto de la Península y Baleares, se prevén cielos con abundantes nubes medias y altas, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles. Además, se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. También se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular, lo que podría dar lugar a chubascos de barro.