Estudiar con música no es truco mágico ni error: la ciencia revela que depende de cada persona

Si eres de los que se ponen los cascos con música clásica para estudiar, o de los que necesitan un silencio de biblioteca, tranquilidad: no hay una respuesta única. Y la ciencia acaba de confirmar que tu cerebro tiene sus propios motivos. Pues bien, un estudio de la Universidad Edith Cowan con más de 220 universitarios acaba de demostrar que todo depende de la persona.

El 54% lo hace: ¿eres de los de música o de los de silencio?

El estudio, llevado a cabo por la Universidad Edith Cowan (Australia) con más de 220 alumnos de distintas carreras, se basó en encuestas sobre sus hábitos de lectura. Y los resultados son un empate técnico con sorpresa: el 54% de los estudiantes escucha música habitualmente mientras estudia, mientras que el 46% restante jura que solo puede concentrarse en silencio absoluto. Ni los primeros son más despistados ni los segundos más aplicados; simplemente cada cabeza es un mundo.

Lo interesante es que casi todos los que se ponen los auriculares afirman que la música les ayuda a mantener la atención, a motivarse cuando el temario se hace cuesta arriba y, sobre todo, a aislarse del ruido de fondo de una cafetería o del salón compartido. Vamos, que funciona como una burbuja protectora.

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Clásica, rock y... ¿sin letra? Lo que pone la ciencia sobre la banda sonora perfecta

Si estabas convencido de que Beethoven es el rey del estudio, los datos te dan la razón solo a medias. Los géneros más habituales entre los estudiantes que escuchan música son la clásica y el rock, pero con un matiz que seguro ya intuías: las piezas lentas y sin letra son las que más ayudan.

La explicación es de pura lógica cognitiva: la voz humana activa áreas del cerebro que compiten con el procesamiento del lenguaje escrito. Por eso un solo de guitarra o un adagio de Mahler entran sin molestar, mientras que la última canción de Taylor Swift te hace perder el hilo cada dos párrafos. Aun así, no es una regla fija: hay quien se concentra perfectamente con temas con letra siempre que la canción sea muy conocida y no le pille por sorpresa con un cambio brusco de ritmo.

Más que el género, importa cómo te conectas emocionalmente con la música

Aquí está la verdadera miga del estudio. Los investigadores comprobaron que ni la dificultad de la tarea ni la tendencia a distraerse mentalmente marcaban grandes diferencias. El factor determinante era algo mucho más íntimo: la conexión personal y emocional que tienes con lo que suena en tus cascos.

Si esa canción te recuerda un verano perfecto o te acelera el pulso porque la asocias a un momento épico, tu cerebro libera dopamina y te ayuda a mantener el foco. Pero si el tema te da igual o, peor todavía, te irrita, se convierte en ruido de obra. La ciencia, por una vez, no te dice qué playlist poner: la mejor música para estudiar es la que te hace sentir bien a ti, no la que recomienda el algoritmo de Spotify. Así que ya puedes dejar de discutir con tu compañero de pupitre.

🧠 Para soltarlo en la cena

Tu cerebro estudia mejor con la música que te emociona.