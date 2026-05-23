Conjunto Sfera verano: la falda y top de flecos que me devolvieron la autoestima (por menos de 40€ en El Corte Inglés)

Reconocelo, a mi tambien me paso: mas de un ano sin sentirme a gusto con mi imagen y, de repente, un dos piezas de flecos de Sfera me devolvio la autoestima. Lo vi en El Corte Ingles, lo probe por pura inercia y sali del probador con la moral por las nubes. Aqui te cuento como es, cuanto cuesta y por que se ha convertido en mi look favorito del verano (y puede que en el tuyo).

De odiar el espejo a sentirme guapa en cinco minutos

No soy de las que pasan horas frente al armario, pero es verdad que durante el ultimo ano las redes sociales me hicieron mucho dano. Compararme constantemente con otras siluetas me robo las ganas de arreglarme. Lo reconozco: me ponia lo primero que pillaba y los complementos habian dejado de existir para mi.

Hasta que llego la Feria de abril y no tenia nada para la noche del pescaito. Recorri varias tiendas sin exito y, ya rendida, entre en Sfera. En la percha no me dijo mucho, pero cuando me puse la falda y el top de flecos senti algo que llevaba mucho tiempo olvidado: me vi favorecida. Me senti segura. Asi de simple.

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Flecos, escote en pico y un corte que disimula todo lo que te sobra

El conjunto tiene truco: el escote en pico -del que yo renega porque jamas me habia sentido comoda- alarga el cuello, el top entallado marca cintura y los flecos caen en vertical creando una linea que estiliza una barbaridad. La falda tiene el largo perfecto, por encima de la rodilla, para llevar con sandalias planas o con un tacon medio. Yo elegi alpargatas, que en la feria nunca fallan, y el resultado fue un look muy elegante sin perder la frescura del verano.

Lo mejor de todo es que este dos piezas te salva mas de un apuro. Porque, aunque lo compre para una ocasion concreta, le estoy sacando muchisimo partido en el dia a dia. El top con unos vaqueros blancos queda ideal, y la falda con una camisa basica por dentro pierde la formalidad y se vuelve un fondo de armario bastante apañado.

En cuanto a los complementos, yo segui la linea de Laura Beneyto en Trendencias: minimalismo total. Unos pendientes plateados largos y listo. Cualquier detalle que no compita con los flecos es un acierto. Si te animas, un bolso de rafia completa el look de tarde de terraza.

Menos de 40 euros, y un chollo que podria durar anos

Vale, vayamos al precio. El conjunto entero, falda y top, no llega a los 40 euros en El Corte Ingles. Para ser dos piezas que combinadas o por separado te dan tantos looks, la relacion calidad-precio me parece un puntazo. Las tallas van de la XS a la XL y tanto en web como en tienda fisica se estan moviendo rapido. Si ves tu talla, no te lo pienses mucho.

Entiendo que para algunas pueda parecer arriesgado por el tema de los flecos, pero cuando lo pruebas te das cuenta de que es mucho mas ponible de lo que parece. No es disfraz de faralaes, es un guiño sutil a la tendencia boho que este verano 2026 viene fuerte.

Si estas en ese punto en el que no te sientes bien con tu cuerpo y la ropa se ha convertido en un enemigo, a veces la solucion es tan simple como encontrar una prenda que te haga conectar contigo misma. A mi me paso con este conjunto de Sfera, asi que por menos de 40 euros, es una terapia de vestidor que recomiendo un monton.

🛒 Directo al grano

Precio: menos de 40 euros (falda y top juntos). Donde comprarlo: en El Corte Ingles y en la web oficial de Sfera. Tallas disponibles: XS a XL. Un consejo: mira tambien en la seccion de "novedades" de la web, porque a veces cuelgan reposiciones rapidas.