Isabel Pantoja planea reconciliarse con su hija Isa: 'Quiere que vaya a Canarias'

Isabel Pantoja ha decidido que ya está bien de dramas. La artista, que viene de una gira americana triunfal, quiere pasar página y ha puesto en marcha un plan para traer a su hija Isa de vuelta a su vida. ¿El escenario? Canarias, ese paraíso fiscal de las reconciliaciones familiares (y de los sinsabores también, según a quién preguntes).

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una madre cantante que se ha pasado años lanzando dardos en televisión y una hija que ha contado su versión en todos los platós. Cuando el plan incluye aviones y destinos paradisíacos, el culebrón está servido.

El plan de Isabel: Canarias, sol y una hija por convencer

Según ha podido saber Diez Minutos y confirman fuentes cercanas a la tonadillera, la idea es tan sencilla como efectiva: que Isa ponga rumbo a las islas para un encuentro cara a cara. Nada de mensajes por terceros ni llamadas frías. Isabel quiere verla, hablar con ella y, si el calendario y los astros se alinean, cerrar una herida que lleva años supurando en prime time.

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“Quiere que vaya a Canarias”, ha filtrado alguien del entorno de la cantante. Una frase que suena a ruego, a última oportunidad y, quizás, a estrategia bien medida. Porque si algo ha aprendido la Pantoja en décadas de exposición pública es que las paces también tienen su puesta en escena.

La madre de todos los culebrones: ¿por qué ahora sí?

Para entender la magnitud del giro hay que rebobinar. La relación entre Isabel e Isa Pantoja saltó por los aires hace más de diez años, cuando el conflicto por la herencia de la abuela y la gestión de Cantora las convirtió en protagonistas de un reality no pedido. Desde entonces, la distancia ha sido casi total: él ella en sus conciertos, ella en platós como 'Supervivientes' o 'El programa de Ana Rosa', contando su verdad a cuentagotas.

El detalle que lo cambia todo es el momento profesional de la tonadillera. Isabel viene de una gira americana que ha sido un éxito de crítica y público, y ese subidón anímico parece haberla llevado a replantearse lo único que le falta: la paz con su hija. “Está en una nube y quiere cerrar capítulos”, apuntan.

Una reconciliación que llegaría después de más de una década de tiras y aflojas

En el universo Pantoja, las reconciliaciones siempre han tenido algo de culebrón. Recordemos los acercamientos frustrados con su hermano Kiko o aquella época en que parecía que la familia iba a volver a sentarse en la misma mesa. Esta vez, sin embargo, la iniciativa no sale de un plató ni de una exclusiva pactada: es Isabel quien ha movido ficha por detrás del telón.

Y eso, en una familia que ha ventilado sus trapos sucios en directo, es casi un terremoto. La historia del clan es digna de estudio en la Wikipedia de Isabel Pantoja, pero lo que importa ahora es que la tonadillera ha pasado de los dardos a los billetes de avión. No es poca cosa.

Ahora bien, ¿es este un intento sincero de cerrar heridas o una estrategia para blindar su imagen en un momento álgido? Desde esta redacción lo tenemos claro: las dos lecturas son compatibles, y en la familia Pantoja el amor y el marketing siempre han ido de la mano.

Lo que está por ver es si Isa aceptará el viaje. La joven ha construido su propia vida lejos del foco materno, y aunque nunca ha cerrado la puerta a un reencuentro, la decisión no será fácil. De salir bien, Canarias se convertirá en el decorado de la foto del año. De lo contrario, tendremos otra temporada de dimes y diretes para el archivo.

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Lo que está claro es que la audiencia ya ha tomado asiento. El próximo capítulo se escribe en las islas, y con la Pantoja nunca se sabe si el final será un abrazo o un portazo. Prepárense, porque esto va a dar que hablar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)