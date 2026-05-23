Rafa Mora destapa su fortuna televisiva: 5.000 € por quitarse la camiseta en una discoteca

Agárrate: Rafa Mora ha soltado en en un podcast las cifras exactas de lo que llegó a ganar en sus años dorados de televisión y ni el más fan de MYHYV se lo esperaba. El que fuera tronista estrella del programa de Emma García ha revelado que por quitarse la camiseta en una discoteca le pagaban 5.000 euros y que en una hora y media de entrevista en el Deluxe se pudo embolsar 26.000 euros.

El ahora policía y casero hizo estas confesiones en el podcast 'Inversión en vivienda', recordando sus tiempos en Mujeres y hombres y viceversa, el programa que durante años lanzó tronistas como él. Y ojo, porque el dato global es de vértigo: Rafa Mora estima que durante su etapa televisiva facturó entre cuatro y cinco millones de euros entre programas, bolos, colaboraciones con marcas y eventos.

El tarifario secreto de un tronista: 5.000 € por quedarse en cueros

Mora desglosó su escalera de ingresos con una naturalidad pasmosa. "Podía ganar 300 euros por grabar una mañana en Mujeres y hombres y viceversa, 800 euros por un bolo, 5.000 euros por quitarme la camiseta en una discoteca o 26.000 euros en un Deluxe", contó sin reparos. La cifra del desnudo es la que más ha corrido por las redes esta tarde, porque un pago de cinco mil euros por un striptease en un garito es un chollo que no se encuentra ni en Wall Street.

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Pero, como él mismo admite, el dinero entraba a espuertas y también salía a la velocidad del rayo. "He gastado dinero en coches, en mujeres, en fiestas y mucho lo he malgastado", recordó, y puso el ejemplo más llamativo: ahorró 72.000 euros y, al ver el coche de sus sueños en un escaparate, lo compró sin pensarlo y se quedó otra vez a cero. Un clásico del nuevo rico televisivo.

De Sálvame a casero profesional: cómo pasó de derrochar a acumular 20 pisos

El punto de inflexión llegó con el fin de Sálvame, cuando Rafa Mora se replanteó su futuro y se hizo una pregunta muy poco habitual en el gremio: ¿cuánto tiempo podría vivir sin trabajar? Decidió entonces dejar de malgastar y ponerse a estudiar inversión con la ayuda de un asesor. El resultado: veinte pisos repartidos por España dedicados al alquiler residencial.

“Ha sido la mejor inversión. No me quita el sueño, son ingresos recurrentes, la vivienda cada día vale más”, resumió en el podcast. Y además de la promoción inmobiliaria, el ex de MYHYV ha diversificado con varios restaurantes de la franquicia City Poké (comida hawaiana saludable), que según él “afortunadamente van bien”.

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El caso de Rafa Mora puede parecer una excentricidad de exconcursante arrepentido, pero la historia de la televisión está llena de tronistas y subcampeones de la fama que quemaron todo sin construir nada. Salirse del bucle del dinero rápido y montar un colchón inmobiliario con ingresos constantes es la excepción, no la regla, entre la fauna de los realities.

Frente a quienes dilapidan fortunas en cochazos y vuelven a intentar colarse en platós, Mora prefirió las oposiciones a policía y la gestión de sus propiedades. Un giro que le ha dado no solo estabilidad económica sino también una narrativa mucho más interesante que cualquier bronca de plató.

El próximo capítulo de esta historia no se emitirá en directo: a sus 38 años, el exconcursante sigue patrullando las calles y presentándose como “inversor” en podcasts especializados. Un fichaje, por cierto, que no necesita quitarse la camiseta.

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