Miyamoto sugiere nuevo Mario para Switch 2: 'Super Mario Odyssey exprimió al máximo Switch'

Si alguien sabe cuándo un hardware ha llegado a su límite, ese es Shigeru Miyamoto. El creador de Mario acaba de soltar, en una entrevista para la revista Casa BRUTUS, que Super Mario Odyssey exprimió al máximo la Nintendo Switch. Traducción: el fontanero no puede dar más de sí en la consola híbrida, y el equipo ya está mirando hacia la nueva generación. 'Hasta ahora hemos lanzado nuevos títulos de Mario con la llegada de cada consola; estoy emocionado por ver cómo el equipo actual lo afrontará', comentó Miyamoto.

Lo que ha dicho Miyamoto (sin pelos en la lengua)

La declaración ha sido clara como el agua: 'Con la consecución de Super Mario Odyssey, creo que hemos obtenido todo lo que queríamos de la consola Switch'. No es un 'quizás', ni un 'ya veremos'. Es un cierre técnico y creativo de ciclo. Nintendo ha exprimido cada transistor de la máquina con aquel mundo abierto lleno de gorros voladores, dinosaurios en 2D y saltos imposibles. Ahora toca pasar página.

El libro de Casa BRUTUS, que celebra el 40º aniversario de Mario, sirve como telón de fondo para estas reflexiones. Pero el verdadero tesoro no es el merchandising: es la confirmación de que el próximo Mario ya se cuece para la nueva consola. Sin prisas, sin fecha, pero con la seguridad de quien sabe que el ciclo se cierra.

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Por qué esto no es solo una frase de relleno

Que Miyamoto hable de 'agotar el hardware' es casi un ritual antes del anuncio de un nuevo Mario. Ya ocurrió con Super Mario 64 y Nintendo 64, con Galaxy y Wii, y así sucesivamente. Pero esta vez tiene un peso extra: Switch lleva siete años y medio en el mercado, una eternidad para los estándares de la industria. Y Odyssey, aunque brillante, dejó la sensación de que la consola podía dar más... o no. Miyamoto dice que no.

La expectación es todavía más alta si recordamos que Nintendo Switch 2 (como la llama todo el mundo) ya está en el horizonte. Los rumores apuntan a una retrocompatibilidad mejorada, pantalla más grande y un salto generacional que permitiría mundos aún más densos. Un nuevo Mario podría ser el perfecto caballo de Troya para vender la máquina, igual que lo fue Odyssey en su día.

El patrón Nintendo: un Mario por consola, pero ¿qué esperar esta vez?

Si miramos el historial, no hay excepciones: cada consola de sobremesa Nintendo tiene su Mario troncal. Switch tuvo Odyssey; Wii U, Super Mario 3D World; Wii, los dos Galaxy; GameCube, Sunshine; Nintendo 64, el 64. La pregunta no es si habrá Mario en Switch 2, sino cuándo y cómo romperá el molde. Y ahí está la gracia: Miyamoto parece sugerir que el equipo actual tiene la libertad creativa para hacerlo. No ha habido mención a gimmicks ni a controles por movimiento. Eso da pistas de que quizás el nuevo Mario sea más un salto artístico que un truco tecnológico.

O quizás nos sorprendan con un Mario que mezcle lo mejor de Odyssey (el sense of wonder, la exploración) con mecánicas heredadas de los juegos portátiles más experimentales. El listón está alto, y los fans ya piden un mundo tan vivo como el de Breath of the Wild. Casi nada.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Miyamoto tiene un radar infalible para saber cuándo cerrar un ciclo, y sus palabras suenan a pistoletazo de salida. El hype está justificado siempre que no caigamos en la trampa del anuncio inminente — esto es un 'se está haciendo', no un 'aquí está el tráiler'. Pero con el historial de la saga, el hype es alto con razón.

El resumen para vagos (TL;DR)