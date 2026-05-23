Dulceida desmiente la crisis con María Pombo: 'Nos queremos mucho' y deja a todos callados

Se acabó el runrún. Dulceida ha salido al paso de los rumores que apuntaban a un distanciamiento con María Pombo y lo ha hecho con una frase que ha dejado a todo el timeline sin palabras: 'Nos queremos mucho'. Punto final.

En las últimas semanas, la falta de contenido conjunto y ese silencio incómodo que tanto da de comer a las cuentas de cotilleo habían disparado las especulaciones. Una amistad con más de una década de historia, con viajes, confidencias y millones de seguidores pendientes, parecía enfriarse. Y las redes, claro, ya estaban sacando conclusiones.

De dónde venían los rumores

Todo empezó con lo de siempre: menos 'likes', cero 'stories' compartidos y ese vacío que las cuentas de chismes rellenan con teorías. En plataformas como Twitter y TikTok se hablaba abiertamente de 'crisis' entre dos de las influencers más queridas del país. La ausencia de la típica foto juntas en la última semana de mayo fue la mecha que encendió la mecha.

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Pero si algo nos ha enseñado el mundo del corazón digital es que no hay nada más viral que un rumor no confirmado. Y el de Dulceida y María Pombo tenía todos los ingredientes: emotividad, nostalgia y un fandom dividido entre los que lo veían venir y los que defendían la amistad a capa y espada.

La frase que ha parado el cotilleo

La propia Aída Domenech, en una entrevista reciente, ha decidido cortar por lo sano. Con una naturalidad aplastante, ha soltado un 'Nos queremos mucho' que ha resonado más que cualquier comunicado oficial. No ha habido pulla, ni indirecta ni necesidad de dar nombres. Solo cariño y un recordatorio de que, a veces, la gente simplemente está ocupada o no tiene por qué compartirlo todo.

La respuesta ha corrido como la pólvora. Los fans de ambas han respirado aliviados y los tuits catastrofistas se han convertido en memes de celebración. Incluso alguna que otra cuenta de cotilleo ha tenido que actualizar su hilo con un escueto 'rectificamos'. Cosas que pasan en 2026.

Una amistad a prueba de pantallas

Si echamos la vista atrás, Dulceida y María Pombo han formado una de las duplas más sólidas del ecosistema influencer español. Han compartido proyectos, alfombras rojas, lágrimas y también algún que otro enfado que se ha superado sin demasiado drama. Este no es el primer bulo de distanciamiento que les toca desmentir, y probablemente no será el último.

El verdadero salseo aquí no es el supuesto beef, sino la necesidad de la audiencia de vivir cada interacción como un culebrón. La amistad real, esa que no necesita likes para sostenerse, es la que ha vuelto a imponerse. Y eso, en un ecosistema digital donde todo parece efímero, es casi una rareza.

La próxima vez que veamos una foto juntas —porque la habrá—, el gesto tendrá más significado que nunca. Y mientras tanto, nos queda la lección: a veces, un 'nos queremos mucho' dicho con calma es el mejor zasca posible.

El chisme en 3 claves (TL;DR)