¿Te responden con IA sin personalidad? DontQuoteTheAI.com te da el arma para pararlos

Reconócelo: a ti también te ha llegado ese correo de trabajo que parece escrito por un robot, con frases perfectas pero vacías, sin una pizca de opinión humana. Y no era paranoia: tu compañero ha copiado y pegado la respuesta de ChatGPT sin mover una coma. La sensación es la misma que cuando pides un consejo de verdad y te sueltan un manual de instrucciones generado por una máquina. Para esos momentos nace DontQuoteTheAI.com, la web que te permite devolverle el mensaje a quien te trata como si fueras otro chatbot.
Qué es DontQuoteTheAI.com y por qué me habría gustado tenerlo hace años
Se trata de un sitio tan sencillo como demoledor. Tú eliges a esa persona que contesta tus preguntas con párrafos kilométricos copiados de Claude o ChatGPT, y la web le lanza un misil de realidad en forma de manifiesto. El tono no es diplomático: "Si tu respuesta empieza con 'Esto es lo que dijo Claude' o son ochocientas palabras de texto sin editar de ChatGPT, acabas de demostrar que eres un cable USB humano. Por favor, no te reproduzcas". Un zasca que, según Microsiervos, recuerda al mítico «Just Fucking Google It» de cuando la gente preguntaba obviedades en Yahoo Respuestas.
El verdadero problema no es la IA, es convertirse en una fotocopiadora
Lo que señala DontQuoteTheAI.com no es el uso de la inteligencia artificial en sí, sino la actitud de quien renuncia a pensar. La persona que te responde ya tiene acceso a la misma herramienta, así que no necesita que le hagas de intermediario. Lo que busca es una opinión humana, tu criterio, tu experiencia con el contexto. Al copiar y pegar 800 palabras de un chatbot sin filtrar, te conviertes en un simple cable USB emocional: conectas a la otra persona con la máquina y te borras del proceso. El resultado es una conversación descafeinada que no aporta nada.
La web lo deja claro con una receta de mínimos: leer lo generado, quitar la paja, comprobar si algo tiene sentido y añadir una opinión propia aunque sean tres frases. Porque, como reza el manifiesto, tres líneas humanas valen más que tres párrafos de «relleno inteligente algorítmico».
La receta en tres pasos para dejar de ser un robot contestador
La fórmula no es magia: primero, lee el texto que te ha dado la IA y subraya lo que realmente responde a la pregunta. Segundo, elimina los circunloquios y los datos irrelevantes que solo hacían bonito el párrafo. Tercero, añade tu toque personal: "A mí esto me ha funcionado en este caso concreto", "lo veo arriesgado porque…", la clase de matiz que una máquina no puede dar. El resultado no será una obra maestra, pero será humano. Y justo eso es lo que quien te escribe estaba esperando.
Si no quieres que te pasen el enlace de DontQuoteTheAI.com, basta con que la próxima vez que uses ChatGPT o Claude para ayudarte, edites el resultado y pongas un poco de ti. La tecnología es un altavoz; la voz la sigues poniendo tú.
