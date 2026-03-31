El personaje más detestable regresa a ‘La Promesa’

La calma en el palacio de los Luján tiene los días contados. Este martes 31 de marzo, la sobremesa de La 1 de RTVE emitirá el capítulo 805 de ‘La Promesa’, una entrega que promete dejar a la audiencia deseando ver más. Entre confesiones inesperadas en el servicio y rupturas sentimentales que parecen no tener vuelta atrás, la sombra de un pasado oscuro vuelve para atormentar a una de las protagonistas.

Uno de los puntos de mayor tensión en este nuevo episodio se vivirá entre las paredes de la zona de servicio de 'La Promesa'. Ricardo, acorralado por las sospechas, decidirá dar un paso al frente y hablar sinceramente con Pía. El motivo no es otro que la misteriosa entrada del ‘As de Copas’ que ella descubrió entre sus pertenencias. El mayordomo será firme al asegurar que no tuvo absolutamente nada que ver con el trágico final de Ana. Según su relato, su presencia en aquel lugar respondía exclusivamente a una investigación personal que realizaba por su cuenta y riesgo.

Sin embargo, lo más inquietante de su confesión será el hecho de que, durante esas pesquisas, Ricardo dio con un hallazgo de vital importancia que decidió silenciar hasta ahora. Ella querrá creer en su palabra, pero el peso de los secretos en ‘La Promesa’ hace que la desconfianza reine.

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Ruptura definitiva entre María y Carlo y la osadía de Curro en 'La Promesa'

Ruptura definitiva entre María y Carlo y la osadía de Curro | Fuente: La Promesa en X

El terreno sentimental de 'La Promesa' también sufrirá un terremoto en este capítulo. Tras jornadas de reproches y una convivencia desgastada, María tomará una determinación firme: romper su relación con Carlo. A pesar de que seguirán unidos por el hijo que tienen en común, la doncella dejará claro que como pareja no hay futuro posible. Esta decisión dejará a ambos en una posición muy vulnerable dentro del servicio, donde Pía y Samuel observarán la escena desde la distancia, optando por no intervenir.

Mientras tanto, en la zona noble de 'La Promesa', Curro volverá a demostrar que no le teme a las consecuencias de sus actos. El conflicto con Ángela por la recuperación del título de Barón de Linaja llegará a un punto crítico. Ante la falta de apoyo, Curro enviará la carta al rey por su cuenta, ignorando la firma de su padre. Al mismo tiempo, se mostrará preocupado por los negocios de Manuel con el duque de Carril, especialmente por el miedo que Vera siente ante la posible aparición de este hombre en el palacio.

Tensión por la dote de Julieta y el éxito agridulce de Martina

La ambición económica también hará acto de presencia a través de Julieta. La joven confesará a Martina y Ángela que Ciro pretende utilizar su dote para invertir en los negocios del duque de Carril. Julieta se opondrá frontalmente a que su patrimonio se arriesgue de esa manera, pero Ángela le dará un baño de realidad: legalmente, ella no tiene poder para impedirlo.

Por otro lado, Martina recibirá por fin una alegría profesional. La crónica que escribió sobre el refugio resultará ser todo un éxito y recibirá el reconocimiento que merece por su esfuerzo. Sin embargo, no todos celebrarán este triunfo. Jacobo, corroído por los celos, empezará a sentir cómo pierde relevancia frente al ascenso de Adriano en ‘La Promesa’.

El inquietante encuentro de Vera y el misterio de las cartas de Cristóbal

El inquietante encuentro de Vera y el misterio de las cartas de Cristóbal| Fuente: La Promesa en X

En la recta final del episodio de 'La Promesa', la inquietud se apoderará de Teresa. Ella sigue sin asimilar la ruptura con Cristóbal y está convencida de que el mayordomo oculta algo mucho más complejo. Sus sospechas se centrarán en unas misteriosas cartas que este recibe y que parecen ser el origen de su extraño comportamiento. Teresa no parará hasta descubrir qué se esconde tras esa correspondencia que ha cambiado por completo la actitud de un hombre en el que antes confiaba plenamente.

Pero sin duda, el momento de máxima tensión lo protagonizará Vera. La joven está a punto de vivir su peor pesadilla: encontrarse cara a cara con su padre. El regreso del que muchos consideran el personaje más detestable pondrá a Vera en una situación límite. ¿Logrará evitar el encuentro o estallará finalmente el escándalo que tanto tiempo lleva intentando ocultar?