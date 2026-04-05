Vendo ropa de segunda mano en Wallapop y Vinted y así evito los líos con Hacienda

Hacer limpieza de armario y recuperar algo de dinero vendiendo ropa en Wallapop o Vinted se ha convertido casi en una rutina doméstica. Lo que antes era “por si acaso” ahora es una fuente habitual de ingresos extra para miles de personas. Y, claro, cuando el dinero empieza a entrar con cierta regularidad, aparece la gran pregunta, ¿esto hay que declararlo a Hacienda o no?

La duda no es casual. Desde 2024, la Agencia Tributaria vigila mucho más de cerca las ventas de segunda mano tras la entrada en vigor de la Directiva europea DAC7. Las plataformas ya no son solo un escaparate, ahora también informan al fisco de ciertos movimientos. Y eso ha puesto nerviosos a muchos usuarios que solo quieren vender ropa usada sin meterse en líos.

La realidad, aunque suene tranquilizadora, es menos alarmante de lo que parece. Vender ropa de segunda mano sigue siendo legal y, en la mayoría de los casos, no paga impuestos. El problema está en no saber dónde está la línea y cruzarla sin darse cuenta.

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No todo lo que vendes en Wallapop o Vinted tributa

Da igual que hagas muchas ventas o que sumen una cifra elevada, no existe ganancia patrimonial. Fuente: Agencias

La clave para entender si hay que declarar o no está en una palabra, beneficio. Hacienda solo exige tributar cuando vendes algo por más dinero del que te costó. Es decir, si compraste una chaqueta por 80 euros y la vendes por 20, no hay nada que declarar. Da igual que hagas muchas ventas o que sumen una cifra elevada, no existe ganancia patrimonial.

Esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de ventas de ropa usada. El desgaste, el paso del tiempo y las modas hacen que casi todo se venda por debajo de su precio original. Para Hacienda, eso es una pérdida derivada del uso personal y no genera ninguna obligación fiscal. Ni IRPF ni historias.

La situación cambia cuando sí hay revalorización. Pasa con prendas vintage, ediciones limitadas, zapatillas muy cotizadas o ropa que, por tendencia o escasez, se vende más cara años después. En ese caso, la diferencia entre el precio de compra y el de venta se considera ganancia patrimonial y debe incluirse en la declaración de la renta, dentro de la base del ahorro.

El límite de 2.000 euros y las 30 ventas: qué significan de verdad

A partir de esos umbrales, plataformas como Wallapop o Vinted están obligadas a informar a Hacienda sobre tu actividad. Fuente: Agencias

Uno de los mayores malentendidos tiene que ver con los famosos límites de 2.000 euros y 30 operaciones al año. Superarlos no significa que automáticamente tengas que pagar impuestos. Lo que ocurre es que, a partir de esos umbrales, plataformas como Wallapop o Vinted están obligadas a informar a Hacienda sobre tu actividad.

Desde 2024, si vendes más de 30 artículos en un año o ingresas más de 2.000 euros, la plataforma comunica tus datos a la Agencia Tributaria, nombre, NIF, número de ventas y cantidades percibidas. Es un sistema de control, no un recibo automático de impuestos. Hacienda recibe la información y, a partir de ahí, puede comprobar si ha habido beneficios no declarados.

Por eso, alguien puede vender 50 prendas y ganar 2.500 euros sin tener que pagar nada si todas se han vendido por debajo de su precio original. Y al revés, una sola venta con una ganancia clara, aunque sea pequeña, ya genera obligación de declararla. El foco no está en el volumen, sino en el resultado económico real.

Así declaro mis ventas y evito problemas con Hacienda

Conocer cómo funciona Hacienda en este terreno no es para asustarse, sino para moverse con seguridad. Fuente: Agencias

Cuando hay beneficio, la forma de declararlo es bastante clara. La ganancia se incluye en el IRPF como ganancia patrimonial dentro de la renta del ahorro. Los tipos van desde el 19% para los primeros 6.000 euros hasta el 28% a partir de los 300.000 euros. En la práctica, la mayoría de estas ventas tributan en el primer tramo.

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Eso sí, es fundamental poder demostrar cuánto costó la prenda en su día. Facturas, tickets, correos de confirmación o extractos bancarios pueden marcar la diferencia si Hacienda pregunta. Sin prueba del precio de compra, la Agencia Tributaria podría considerar toda la venta como ganancia, algo que conviene evitar.

No declarar cuando hay obligación puede salir caro. Las sanciones oscilan entre el 50% y el 150% de lo que se dejó de pagar, además de posibles recargos. Por eso, aunque la probabilidad de inspección sea baja en importes pequeños, la tranquilidad de hacer las cosas bien compensa.

Vender ropa de segunda mano sigue siendo una forma sencilla y legítima de ganar dinero y dar una segunda vida a lo que ya no usas. Conocer cómo funciona Hacienda en este terreno no es para asustarse, sino para moverse con seguridad. Porque limpiar el armario debería dejar sensación de alivio, no de preocupación.