Terelu Campos muestra sus secuelas físicas por estrés en 'De Viernes': El alto precio que paga por el embarazo de Alejandra Rubio

La actualidad del mundo del corazón ha vuelto a poner el foco sobre el clan Campos tras los últimos acontecimientos vividos en el plató de Telecinco. La reciente emisión del programa ‘De Viernes’ estuvo marcada por una imagen poco habitual que generó una oleada inmediata de comentarios en las redes sociales: la presencia de una de sus colaboradoras estrella ocultando su rostro. Terelu Campos se presentó ante la audiencia luciendo unas gafas de sol que no se quitó durante gran parte de la velada, un gesto que despertó la curiosidad de los espectadores y de sus propios compañeros de mesa.

Esta decisión estética no respondía a una cuestión de moda, sino a una consecuencia directa del complejo momento personal que atraviesa la comunicadora. La noticia del embarazo de su hija, Alejandra Rubio, lejos de vivirse como un periodo de calma, ha desatado una tormenta mediática y familiar que ha terminado afectando la salud de la tertuliana. Ante la sorpresa generalizada, la protagonista tuvo que dar un paso al frente para aclarar el motivo de su apariencia y detallar el desgaste que ha sufrido en las últimas jornadas.

El impacto del estrés en la salud de Terelu Campos

El impacto del estrés en la salud de Terelu Campos | Fuente: Telecinco

La presión informativa y las rencillas internas han pasado una factura física evidente a Terelu Campos. Durante la emisión, Beatriz Archidona y Santi Acosta abordaron el tema que ha liderado los titulares semanales, obligando a la hija de María Teresa Campos a sincerarse sobre su estado. Terelu explicó que su mirada permanecía oculta tras los cristales debido a un orzuelo y una notable inflamación ocular. Para acallar especulaciones, realizó un gesto de transparencia frente al público: “Miren ustedes como estoy”, dijo mientras retiraba brevemente el accesorio para mostrar sus ojos hinchados.

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👉 Muy sincera, Terelu Campos explica el impacto que han tenido en ella las últimas informaciones sobre su familia.



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La explicación técnica de su dolencia fue directa y vinculada estrictamente a su estado anímico. Según sus propias palabras, “el estrés me ha provocado una bajada de defensas”. La colaboradora detalló que este tipo de reacciones físicas suelen aparecer cuando el cuerpo intenta procesar los picos de tensión acumulada. “Normalmente cuando te da la ansiedad es después, cuando ya pasas la tensión, y es cuando sale todo”, confesó. Esta situación la llevó a mantener las gafas puestas la mayor parte del tiempo, justificando que le resultaba “un poco desagradable” mostrarse así durante toda la noche de emisión.

La determinación de no alimentar el conflicto entre Alejandra Rubio y José María Almoguera

La determinación de no alimentar el conflicto entre Alejandra Rubio y José María Almoguera | Fuente: Telecinco

A pesar de encontrarse en el centro de la diana mediática, Terelu Campos mostró una actitud firme respecto a su colaboración en el programa. Su objetivo principal fue proteger la estabilidad de su hija, quien ha solicitado un respiro ante la exposición pública. Por ello, la tertuliana marcó una línea roja desde el inicio el programa. “No voy a pronunciarme y espero que me entendáis. Si ha pedido paz y tranquilidad, no seré yo la que con mis palabras fomente que se siga hablando de ella”, sentenció.

Aclaró que su presencia en el plató era en calidad de colaboradora habitual y no como una entrevistada que acude a vender una exclusiva, por lo que no se sentía obligada a profundizar en detalles que pudieran perjudicar a Alejandra. “Yo de eso no me voy a pronunciar. Si Alejandra ha pedido paz y tranquilidad, no voy a ser yo la que la altere con mis palabras”, reiteró para zanjar las preguntas de los colaboradores que intentaban obtener titulares más jugosos sobre el enfrentamiento entre los primos.

Los detalles del anuncio del embarazo y el malentendido con Carmen Borrego

Los detalles del anuncio del embarazo y el malentendido con Carmen Borrego | Fuente: Telecinco

Uno de los puntos más controvertidos de la semana fue la gestión de la noticia del embarazo dentro de la propia familia. Terelu Campos aprovechó su intervención para desvelar que ella fue la responsable de asesorar a Alejandra Rubio sobre dónde dar la noticia. Contrario a lo que muchos pensaban, no fue una imposición del canal, sino una recomendación materna. “Podía haberlo hecho en otro medio y le aconsejé que lo hiciera en su cadena de televisión y en De Viernes”, confesó.

Respecto a la polémica con su hermana, Carmen Borrego, quien supuestamente no fue informada previamente del estado de su sobrina, la colaboradora dio una versión basada en el despiste y no en la mala fe. “Lo terrible de todo es que no ha habido ninguna intencionalidad. Yo hablé con Carmen el viernes antes de la entrevista convencida de que ella lo sabía”, relató. Según Terelu, si hubiera sido consciente de que su hermana ignoraba el dato, habría actuado de inmediato sin esperar permisos. “Se lo hubiera dicho, ni siquiera se lo hubiera preguntado a Alejandra. El problema es que ha pasado algo que, aunque parezca increíble creerlo, ha sido un despiste”, comentó.

El trasfondo de esta crisis no es solo televisivo, sino profundamente emocional para el clan. Terelu Campos no ocultó su preocupación por cómo Alejandra está gestionando la culpa y la presión exterior en pleno embarazo. “Yo sé cómo está mi hija. Creo que nunca la había visto con esa preocupación, con ese sentimiento de asumir la culpa”, reconoció.

Sobre esta retirada temporal, la madre de Alejandra Rubio fue muy clara al matizar que no se trata de un adiós definitivo a su carrera profesional, sino de una medida de salud mental necesaria. “Creo que era necesario. No ha dicho que deja la televisión, sino que se aleja un tiempo para reorganizar su cabeza y no vivir a la defensiva”, explicó.