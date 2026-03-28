El error de Sonsoles Ónega con Felipe VI que marcó su carrera: "Por culpa del Rey me quedé sin entrar en el Canal 24 horas"

Recientemente fuimos testigos de una de las entrevistas más sinceras, divertidas y reveladoras del panorama mediático actual. Sonsoles Ónega acudió a los micrófonos de RNE para abrirse en canal en el pódcast ‘¡Menudo Cuadro!’, donde repasó luces y sombras de su extensa trayectoria.

La presentadora y escritora desveló anécdotas totalmente desconocidas hasta la fecha. Entre ellas, destacó un episodio hilarante y casi doloroso que involucra directamente a Felipe VI, actual monarca, y que en su momento le cerró las puertas de la cadena pública de forma fulminante.

La periodista hizo un alto en su frenética gira promocional para sentarse con Carlota Corredera, David Insua y David Andújar. En esta conversación escuchamos a una Sonsoles vulnerable que habló sin tapujos sobre sus inicios, sus miedos, las polémicas literarias y, sobre todo, sobre la dolorosa pérdida de su padre.

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La inesperada confusión médica de Sonsoles Ónega con Felipe VI que marcó su destino en RTVE

La inesperada confusión médica con Felipe VI que marcó su destino en RTVE | Fuente: Europa Press

Durante la entrevista, descubrimos el motivo real por el que la comunicadora nunca llegó a formar parte de la plantilla de Radiotelevisión Española. Sonsoles relató cómo, hace bastantes años, acudió a las instalaciones de Torrespaña para realizar una importante prueba de cámara y conocimientos. Su objetivo era convertirse en el nuevo rostro del Canal 24 Horas. Según contó, su desempeño fue prácticamente perfecto. “Hice fenomenal el examen de actualidad, solo fallé una pregunta”, aseguró.

Sin embargo, ese único fallo tuvo nombre y apellidos y estaba vinculado a Felipe de Borbón. La presentadora confesó el surrealista momento que vivió frente al papel. “Me preguntaron qué tratamiento recibe don Felipe de Borbón y pensé que era un tratamiento médico… y era Su Alteza Real”, explicó entre risas. La confusión la paralizó por completo. En lugar de pensar en el protocolo institucional del entonces príncipe de Asturias, su mente voló hacia temas de salud. “Pensé que se referían a un tratamiento médico”, reiteró: “pensé que era diabético o algo así”.

Sonsoles Ónega hizo una prueba para el #Canal24Horas peeero...



Una pregunta sobre el entonces Príncipe de Asturias Felipe de Borbón, truncó su entrada en RTVE.



Puedes ver la entrevista completa de @menudo_cuadro en #RTVEPlay pic.twitter.com/SMOfwJ565E — RTVE Play (@rtveplay) March 27, 2026

Ante semejante bloqueo, la periodista decidió dejar la respuesta en blanco, un error garrafal que le costó el puesto de trabajo de manera inmediata. “Y yo pensando es diabético y no lo sé.... Por culpa del Rey me quedé sin entrar en el Canal 24 horas”, bromeó abiertamente. Cuando le preguntaron si alguna vez llegó a comentar esta anécdota con el propio monarca al coincidir con él años después, ella lo negó rotundamente. “No, no, porque eso fue en el año punchinpum”, dijo para restarle importancia, aunque remató la historia afirmando entre carcajadas que los examinadores “iban a por mí”.

Curiosamente, el Canal 24 Horas sí terminó siendo territorio familiar, ya que su hermana Cristina es la actual directora. No obstante, Sonsoles aclaró que en la época de su fallido examen su hermana “aún no trabajaba, porque intentamos no coincidir laboralmente con la familia”.

El blindaje de su amistad con la reina y las revelaciones sobre su último libro

El blindaje de su amistad con la reina y las revelaciones sobre su último libro | Fuente: Europa Press

La ironía de aquel traspiés con Felipe VI es mayúscula si tenemos en cuenta que la periodista mantiene una íntima amistad de más de 25 años con la reina Letizia. Esta lealtad quedó patente cuando hablaron de las dedicatorias de su octavo libro, titulado Llevará tu nombre. David Insua le confesó que le encantó ver que firmaba la obra mencionando a “Let”. Ante esto, Sonsoles reaccionó con aspavientos y un divertido “Todo mal, todo mal”. Carlota Corredera le preguntó directamente si así es como llama a la Reina en la intimidad, y ella asintió. Sobre cómo se dirige Letizia hacia ella, la respuesta mantuvo ese halo de misterio y normalidad: “Pues normal, depende”.

Esta amistad quedó demostrada públicamente hace muy poco. Tras conseguir el codiciado Premio Planeta 2023 con su séptima novela, Las hijas de la criada, la autora sufrió unas feroces críticas por parte de ciertos sectores literarios. Fue un momento de auténtica lapidación pública para ella. Sin embargo, semanas después, mientras firmaba ejemplares en la Plaza de Callao, ocurrió algo extraordinario que también relató. Una mujer hizo cola durante 40 minutos como cualquier otro lector. Al llegar frente a ella y mirarse, ambas se fundieron en un abrazo. Era la reina Letizia, brindándole un apoyo silencioso pero demoledor ante sus detractores.

Sobre su faceta literaria y televisiva, la comunicadora dejó reflexiones muy potentes. “La tele y el éxito envilecen”, expuso con total sinceridad. Asumió su realidad comercial añadiendo que “y es verdad que la tele me ha ayudado a vender libros, pero no soy un producto y nunca he tenido un acercamiento de una editorial”. Su nueva obra cuenta la apasionante historia de Mada Riva, una joven rebelde acusada de asesinato en Comillas que huye a Madrid para refugiarse en un hogar de muchachas humildes. La autora desveló que el texto está repleto de cameos de sus propias amigas, quienes al leerlo “ya se van encontrando”.

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La relación con su hermana Cristina también tuvo su espacio en el proceso creativo. Contó cómo le envía los manuscritos y la reacción de esta: “No es que se me descuartizan las páginas”. Además, surgió la duda de a qué correo enviar los textos, ya que su hermana le advierte desde la cadena pública: “Uy, que ahí te fiscalizan”. A pesar de estas bromas, Sonsoles dejó claro su lugar y el afecto que le tiene: “es mi hermana mayor y merece un respeto”.