Peligro de ruptura total entre Víctor Sandoval y Belén Esteban: la traición oculta que acaba de salir a la luz

¿Puede una amistad de décadas romperse por un teléfono cortado? Víctor Sandoval no necesita responder esa pregunta en abstracto: él la ha vivido en carne propia. Y esta semana decidió contarlo todo, con nombres y apellidos, ante miles de espectadores.

Lo que el colaborador reveló el pasado 18 de marzo en el canal de YouTube Los Kikos TV no fue un simple reproche entre famosos. Fue la confesión más dura y detallada que se recuerda entre dos personas que se consideraban familia dentro del mundo del corazón español.

Víctor Sandoval rompe su silencio: "Me destrozó"

Víctor Sandoval lleva más de un año sin trabajo regular en televisión desde la cancelación de La familia de la tele en TVE. La situación económica que describe es límite: sin ingresos fijos, dependiendo de amigos, con una casera "que es paciente" y sin dinero para pagar la factura del teléfono.

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Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando Sandoval recurrió a quien consideraba su amiga más cercana. La respuesta de Belén Esteban, según él relató con total precisión, fue tan fría como inesperada: "Pon los muebles en Wallapop". Para alguien que no puede pagar el recibo del teléfono, ese consejo sonó a humillación pública.

Víctor Sandoval y la petición que Belén Esteban no quiso atender

Víctor Sandoval llevaba semanas esquivando hablar de este tema, pero en Los Kikos TV decidió que era el momento. La petición era sencilla: pagar a medias con María Patiño la factura del teléfono para que no se lo cortaran. Belén Esteban, que en ese momento se encontraba en Estados Unidos, no solo se negó, sino que además usó como excusa que Sandoval iba a mudarse a Barcelona.

"No me voy a ningún lado. No encontraría otra casa mejor ni una vecina mejor. Tú lo sabes y no me tienes que humillar de esa manera", afirmó Víctor Sandoval con visible dolor. La comparación con María Patiño, que le manda comida a domicilio sin que él se lo pida, hizo aún más evidente el contraste entre ambas amistades.

El episodio que lo cambió todo entre ellos dos

La historia no terminó con la negativa. Belén Esteban, según relató Víctor Sandoval, acabó interviniendo para que se solucionara el problema del teléfono a través de una llamada a tres con la operadora. Pero en cuanto la línea volvió a funcionar, lo primero que recibió Sandoval fue un mensaje de Belén: que fuera "la última vez" que alguien de una compañía telefónica le llamara por sus problemas.

Ese mensaje, según Sandoval, fue el punto de no retorno. "No es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo me has tratado en el momento más duro de mi vida", explicó. Una declaración que resonó con fuerza entre los seguidores del mundo del corazón y que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

La imagen pública de Belén Esteban, en el punto de mira

Belén Esteban ha construido durante años su imagen televisiva sobre la empatía, la cercanía y el apoyo incondicional a los suyos. Es, precisamente, esa imagen la que las palabras de Víctor Sandoval ponen hoy en entredicho ante miles de espectadores. La audiencia que la sigue desde los tiempos de Sálvame conoce bien ese relato y ahora lo contrasta con lo que él describe.

Además, Sandoval señaló que Belén le contó a María Patiño que le había ofrecido "mucho dinero" por cuidar a su perro, cuando en realidad fueron 1.300 euros hace dos años. Esa distorsión de los hechos frente a terceros añade una capa de traición que va más allá del episodio del teléfono.

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Aspecto Lo que dijo Belén (según Sandoval) La versión de Víctor Sandoval Dinero por el perro "Le ofrecí mucho dinero" 1.300 € hace dos años Motivo de la negativa "Se va a Barcelona a vivir" No tenía planes de mudarse La factura del teléfono Le dijo que pusiera muebles en Wallapop Pedía solo pagar a medias Reacción tras resolverlo Envió mensaje pidiendo que no le llamen más Sintió humillación y abandono Apoyo recibido No mandó comida ni hizo bizum María Patiño sí lo hizo espontáneamente

¿Hay vuelta atrás para Víctor Sandoval y Belén Esteban?

Lo que parece claro es que Víctor Sandoval no habría expuesto este episodio públicamente si existiera la menor intención de reconciliación a corto plazo. Hablar de estas cosas ante cámaras, con tanto detalle y con tanto dolor contenido, es el tipo de declaración que cierra puertas de forma definitiva. Salvo que haya un giro inesperado, la amistad que se forjó en los platós de Sálvame parece haber llegado a su fin.

Para Belén Esteban, que está actualmente en el foco mediático por su participación en Top Chef: Dulces y famosos, este episodio llega en el peor momento posible. Su silencio público ante las acusaciones de Sandoval está siendo interpretado por parte de la audiencia como una confirmación implícita de lo ocurrido, y la presión para que responda no hará más que crecer en los próximos días.