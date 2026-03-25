Alcaraz pierde el colchón y Sinner acecha el número uno tras Miami

La derrota de Carlos Alcaraz en el torneo de Miami ha cambiado el panorama del tenis mundial. No es solo una eliminación temprana en un torneo importante. Ahora la oportunidad es para Jannik Sinner, que tiene la opción real de recuperar el primer puesto del ranking ATP.

El jugador murciano tiene poco margen de maniobra. Solo le queda descansar y preparar la vuelta a las pistas de tierra en Europa. Alcaraz tiene ahora mismo 13.590 puntos, mientras que el italiano le sigue de cerca con 11.450 puntos.

​La gira europea de tierra empieza con mucha tensión. Todo depende de si Carlos decide jugar en Montecarlo. El español tiene un compromiso importante allí porque ganó el año pasado. Eso le obliga a defender 1.000 puntos en la clasificación. Si decide no ir o pierde pronto, sus puntos bajarán de forma notable antes de seguir con el calendario. Esa es la ventana que busca Sinner para dar el golpe definitivo y subir a lo más alto.

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​El italiano tiene varias vías para lograr su objetivo. Si hace un buen papel en Miami y llega a los cuartos de final, las cuentas empiezan a cuadrarle. Si después de eso logra ganar en el Principado de Mónaco, sumaría los puntos necesarios para superar a Alcaraz. La diferencia podría ser de apenas 10 puntos a favor del italiano. Esto obligaría al murciano a jugar en Montecarlo sí o sí para intentar proteger su puesto de privilegio.

​Sinner, a una victoria del número 1 de Alcaraz

​La presión sobre Alcaraz sube si Sinner levanta el trofeo en Miami esta semana. Si eso ocurre, el italiano llegaría a los 12.400 puntos. La distancia entre los dos se quedaría en solo 190 puntos antes de pisar el primer torneo de arcilla de la temporada. Con una brecha tan pequeña, Jannick ya no dependería de lo que hagan los demás. Una victoria en Montecarlo le daría el número uno de forma directa. Tendría el control total de la situación en sus manos.

​Alcaraz reconoció tras perder en Miami que sus rivales juegan ahora con mucha libertad. Sienten que no tienen nada que perder cuando se enfrentan a él. Esa falta de miedo de los otros jugadores está complicando los partidos al español. Mientras tanto, Sinner mantiene una racha muy positiva que le da mucha confianza para los próximos meses de competición. El duelo por el liderato está más vivo que nunca.

Carlos Alcaraz y Sinner en una de las finales de 2025 Fuente: Agencias

​A pesar de las cuentas, todavía no es seguro que ambos coincidan en el primer torneo de tierra. Carlos llega con mucho cansancio acumulado tras un inicio de año muy movido. Por su parte, el entorno del italiano tiene dudas sobre si Montecarlo es el mejor sitio para empezar. Pasar de la pista rápida de Miami a la tierra lenta de Europa en pocos días es un cambio duro para los jugadores.

​Todo se decidirá por cómo terminen las próximas jornadas en Florida. Los resultados que logre Jannik allí marcarán el camino. Si tiene opciones reales de ser número uno, lo normal es que fuerce para jugar en Mónaco. Si el cansancio es demasiado, ambos podrían elegir descansar para llegar mejor a los torneos de Madrid, Roma y París. Lo que es seguro es que el liderato del tenis mundial está en juego y la distancia es cada vez más corta.