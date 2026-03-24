La Semana Santa llega a Grandvalira Resorts con "mucha nieve, sol radiante, música y experiencias sin límites"

Las estaciones de Andorra se preparan para vivir una Semana Santa con "espesores de nieve excepcionales, previsión de jornadas soleadas y una amplia propuesta de actividades para todos los públicos".

Las estaciones de Grandvalira Resorts mantienen prácticamente la totalidad de las pistas operativas, con espesores que superan los tres metros en cotas altas y cerca de 300 kilómetros esquiables entre Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís. De hecho, Pal Arinsal y Ordino Arcalís cuentan con el 100% de sus pistas abiertas, mientras que Grandvalira ofrece más de 200 km de descensos en excelentes condiciones. Este escenario permite afrontar el tramo final de temporada con garantías y posiciona las estaciones como una de las mejores opciones para disfrutar de la nieve en plena primavera.

Pero más allá del esquí alpino, la experiencia en Grandvalira Resorts se construye a partir de una combinación única de aventura, gastronomía, música, entretenimiento y actividades al aire libre que marcarán la diferencia durante esta Semana Santa.

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Las opciones de aventura son múltiples, desde el freeride de alto nivel en Ordino Arcalís hasta las excursiones en mushing en Grau Roig o las salidas en moto de nieve. Los más de 80 km de itinerarios para raquetas de nieve y esquí de montaña permiten descubrir las montañas andorranas desde una perspectiva más tranquila, con el apoyo de los Grandvalira Mountain Guides y los guías del Adventure Center, que acompañan a los visitantes en experiencias que van mucho más allá de la propia excursión.

La Semana Santa también estará marcada por eventos que aportan un plus de energía y ambiente de final de temporada. El 4 de abril se celebrará La Mamba Race by Joan Verdú, una propuesta que combina competición, diversión y espíritu de comunidad en un descenso de más de dos kilómetros en la pista Àliga, con retos a lo largo del recorrido y una gran fiesta final. El mismo día 4 tendrá lugar el Dollo Day by Henrik Harlaut en el Sunset Park Peretol, una jornada dedicada al freestyle con un ambiente abierto y participativo que reunirá a riders de todos los niveles.

Para los más jóvenes y familias, el Mon(t) Magic Family Park de Canillo se consolida como uno de los espacios de referencia, con propuestas como la tirolina o el Màgic Gliss, que permiten disfrutar de la montaña desde una vertiente más lúdica.

MÚSICA

El buen tiempo alarga las jornadas en la nieve y activa las terrazas de las estaciones, que se convierten en auténticos puntos de encuentro. Espacios como In The Snow Veuve Clicquot en El Tarter, la Vermutería Petroni en Soldeu, la terraza del Restaurante del Llac de Pessons en Grau Roig o el CBbC Costa Rodona en Pas de la Casa ofrecen una combinación de gastronomía, música y ambiente que define la nueva forma de vivir la montaña. Otras terrazas emblemáticas como El Racó de Solanelles en Encamp, La Coma en Ordino Arcalís o el Xiringuito de la Caubella en Pal completan una oferta pensada para disfrutar del sol, las vistas y el momento.

L’Abarset, por su parte, afronta el tramo final de la temporada como uno de los grandes epicentros del après-ski en el Pirineo. Tras un invierno con una gran afluencia de público, el espacio de El Tarter mantiene su pulso con una agenda de cierre que incluye nombres destacados como Ale de Tuglie, Wally López y Chelina Manuhutu, encargada del closing de temporada. Sesiones que alargarán la experiencia hasta los últimos compases del invierno y consolidan L’Abarset como uno de los puntos de encuentro imprescindibles de la Semana Santa.