Fenómenos adversos en ocho provincias activan las alertas de la AEMET

La estabilidad meteorológica predomina en gran parte de España, pero no impide que ocho provincias de la mitad norte peninsular se encuentren en alerta por diversos fenómenos adversos. Las nieblas persistentes, lluvias y el oleaje marítimo constituyen los principales riesgos señalados por los servicios meteorológicos para las próximas horas.

Las nieblas densas afectan especialmente a zonas del norte de Castilla y León, valle del Ebro y depresiones del nordeste peninsular, provocando una significativa reducción de la visibilidad en carreteras y dificultando el tránsito normal en estas áreas. Este fenómeno, típico de las situaciones anticiclónicas invernales, se produce cuando una capa de aire húmedo próxima al suelo se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, formando pequeñas gotas de agua en suspensión que limitan drásticamente la visibilidad.

En concreto, Aragón mantiene avisos activos por niebla en Huesca y Zaragoza, extendiéndose esta situación a las provincias catalanas de Lleida y Tarragona. La comunidad foral de Navarra y La Rioja también se encuentran bajo aviso por este mismo fenómeno, que podría prolongarse durante buena parte de la jornada.

La situación en Galicia presenta un cariz diferente, con alertas por precipitaciones en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Esta última también registra aviso por fuerte oleaje en su litoral, donde se esperan olas de considerable altura que podrían afectar a las actividades marítimas y costeras.

Evolución meteorológica: de la estabilidad a la llegada de un frente atlántico

El panorama meteorológico para las próximas horas muestra contrastes significativos entre diferentes zonas del territorio español. Las Islas Baleares disfrutan de una notable estabilidad atmosférica, situación que comparten con gran parte de la Península, aunque con matices importantes en la mitad norte.

Durante las primeras horas del día, la nubosidad será abundante en la mitad septentrional peninsular e islas, con una progresiva tendencia a la apertura de claros a lo largo de la jornada. Sin embargo, esta evolución favorable no se producirá en el cuadrante noroeste debido a la aproximación de un frente atlántico que alterará sustancialmente las condiciones meteorológicas.

Este sistema frontal irá ganando terreno durante el día hasta cubrir los cielos en buena parte de la mitad occidental peninsular, provocando precipitaciones al final de la jornada en el tercio noroeste y zonas del sistema Central occidental. Estas precipitaciones podrían alcanzar especial intensidad en la fachada atlántica gallega, donde no se descarta que puedan ser localmente fuertes.

La inestabilidad también podría manifestarse, aunque con menor intensidad, en el golfo de Cádiz, Estrecho y oeste del mar de Alborán, donde existe la posibilidad de alguna precipitación ocasional. Por su parte, el archipiélago canario disfrutará inicialmente de cielos poco nubosos o despejados, pero la situación cambiará con el avance del día, aumentando la nubosidad hacia el final de la jornada con la llegada de la cola del frente anteriormente mencionado.

Temperaturas y vientos: contrastes térmicos y rachas fuertes en el noroeste

El comportamiento de las temperaturas presentará notables diferencias territoriales. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, interior del noroeste peninsular y Canarias. Por el contrario, se mantendrán sin grandes cambios en Baleares y tenderán a ascender en el resto del territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se mantendrán estables en Baleares, en el noroeste peninsular y en los litorales de la fachada oriental, mientras que descenderán en el resto de zonas. Las heladas débiles afectarán principalmente al Pirineo, pudiendo extenderse localmente a otros entornos montañosos del país donde las condiciones nocturnas favorezcan este fenómeno.

El régimen de vientos estará dominado por componentes este y sur con intensidad generalmente débil en la Península y Baleares. Sin embargo, adquirirán mayor intensidad, llegando a ser moderados del sur en Galicia, alto Ebro y puntos del área cantábrica. Especial atención merecen los litorales gallegos, donde se esperan intervalos fuertes con rachas muy fuertes que podrían afectar a la navegación y actividades costeras.

En la fachada oriental peninsular, particularmente en el sureste, se registrarán intervalos de viento moderado de componente norte durante las primeras horas. Por último, en el archipiélago canario predominará el viento de dirección nordeste con intensidad entre floja y moderada.

La combinación de estos fenómenos meteorológicos adversos —nieblas persistentes, precipitaciones localmente intensas y fuerte oleaje— exige a la población de las zonas afectadas extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos por carretera y en actividades marítimas. Las autoridades recomiendan consultar regularmente las actualizaciones de los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia para minimizar los posibles riesgos derivados de estas condiciones adversas.

Esta situación meteorológica ilustra perfectamente la complejidad y diversidad climática del territorio español, donde pueden coexistir simultáneamente fenómenos tan dispares como la estabilidad anticiclónica, las nieblas persistentes y la llegada de sistemas frontales atlánticos con precipitaciones de intensidad variable.