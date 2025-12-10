La AEMET activa alertas meteorológicas por fuertes lluvias y oleaje

La inestabilidad meteorológica marca el panorama climatológico en España, con un sistema frontal que afectará a gran parte del territorio nacional durante las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por oleaje y lluvias que afectarán principalmente a cuatro provincias de Andalucía, Cantabria y todo el litoral gallego.

El litoral atlántico se enfrenta a condiciones marítimas adversas, especialmente en A Coruña, Lugo y Pontevedra, donde se espera mar combinada del oeste de 4 a 5 metros, principalmente como consecuencia del mar de fondo. Esta situación representa un riesgo significativo para actividades marítimas y podría provocar problemas en infraestructuras costeras.

En el sur peninsular, Huelva se encuentra bajo aviso por precipitaciones que podrían acumular más de 15 litros por metro cuadrado (l/m²). Estas lluvias intensas podrían causar problemas locales de drenaje y afectar a la movilidad en zonas urbanas y rurales.

Condiciones meteorológicas por regiones

El panorama general para la Península muestra un predominio de cielos nubosos o completamente cubiertos debido al paso de un frente. A lo largo del día, se espera que se abran claros en el extremo noroeste peninsular, mientras que la fachada oriental y las Islas Baleares disfrutarán de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes, manteniéndose relativamente al margen de esta inestabilidad.

Las precipitaciones afectarán a amplias zonas peninsulares, siendo el cuadrante suroeste el que recibirá los mayores acumulados. Es importante destacar que en Huelva estas lluvias podrían ser especialmente intensas, con posibilidad de convertirse en persistentes. De igual manera, el oeste del Sistema Central podría experimentar precipitaciones localmente fuertes o persistentes.

La visibilidad también podría verse comprometida en algunas zonas debido a la formación de bancos de niebla matinales en el extremo noroeste peninsular, bajo Ebro, entornos montañosos y en Baleares. Estos fenómenos suelen disiparse a medida que avanza la mañana, pero pueden representar un riesgo para la conducción y el transporte en las primeras horas del día.

El archipiélago canario no quedará exento de la inestabilidad, aunque con características diferentes. La cola del frente provocará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles, principalmente en las vertientes norte y este de las islas. Estas precipitaciones podrían presentarse de forma ocasional en el resto del territorio insular, aunque la tendencia es a cesar y dar paso a claros a lo largo de la jornada.

El viento en Canarias soplará inicialmente flojo del oeste, cambiando posteriormente a norte moderado, lo que podría influir en las temperaturas y en la sensación térmica de los habitantes y visitantes del archipiélago.

Variaciones térmicas y condiciones del viento en el territorio español

El comportamiento de las temperaturas presentará notables contrastes entre diferentes zonas del país. Las máximas experimentarán un descenso generalizado en Canarias y en la mayor parte de la Península, siendo este especialmente acusado en zonas de la meseta sur y del interior de Andalucía. Por el contrario, en Baleares se mantendrán sin grandes cambios, mientras que se observarán algunos aumentos en litorales y depresiones del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el termómetro descenderá en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán. En las islas se mantendrán valores similares, mientras que en el resto del territorio predominarán los aumentos, especialmente notables en el valle del Ebro y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Es relevante señalar que se producirán heladas débiles en el Pirineo, con temperaturas que alcanzarán valores mínimos de hasta 2ºC en Lleida y Teruel. Estas bajas temperaturas podrían afectar a cultivos sensibles y requerirán precauciones especiales por parte de agricultores y ganaderos de la zona.

Respecto al viento, predominará una intensidad floja en la Península y Baleares, con algunos intervalos moderados en zonas litorales e islas. Se observará un predominio inicial de las componentes sur y oeste, que irá rolando a componente este a lo largo del día, lo que podría influir en la evolución de las condiciones meteorológicas.

Esta situación meteorológica adversa recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales de la AEMET y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. La prevención y la prudencia son fundamentales ante fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos como los que se esperan en diferentes puntos de nuestra geografía.

Los servicios de emergencia permanecerán en alerta para responder a posibles incidencias relacionadas con el temporal, especialmente en las zonas costeras afectadas por el fuerte oleaje y en aquellas áreas donde las precipitaciones podrían alcanzar valores significativos.