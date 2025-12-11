“Todas requerirán mantenimiento”: Un experto revela el punto débil que podría afectar a tu PlayStation 5 tarde o temprano

La colocas en un sitio con espacio, le pasas un paño de vez en cuando y seguramente evitas que el polvo se acumule a sus alrededores de tu PlayStation 5. Son cuidados lógicos para un aparato que no es precisamente barato y que quieres que te dure años. Pero, ¿y si te dijera que hay un elemento interno, uno del que casi nadie habla, que se degrada con el tiempo y el uso independientemente de lo bien que la cuides?

Esto es justo lo que ha señalado un profesional del sector, levantando la voz de alarma sobre un componente clave en la refrigeración de todas las PlayStation 5. No se trata de un defecto de un lote concreto, sino de una característica de su diseño que, según los expertos, terminará pasando factura.

Qué puede afectar a tu consola PlayStation 5

Para entender por qué esta advertencia es tan relevante, hay que mirar dentro de la consola. La PlayStation 5 utiliza una solución avanzada de metal líquido para mantener fresca su potente APU, el cerebro de la máquina. Este material es mucho más eficiente que la pasta térmica tradicional, especialmente necesario cuando juegos como Final Fantasy XVI o los últimos lanzamientos ponen a prueba los límites del hardware.

Sin embargo, esa eficacia tiene una contrapartida. El metal líquido no es un componente estático y permanente; es un material que, con el paso del tiempo, las altas temperaturas y los ciclos de encendido y apagado, puede cambiar su estado. La propia Sony ha ido ajustando su aplicación y contención en los distintos modelos lanzados, lo que ya nos indica que es un área de atención prioritaria para los ingenieros de la compañía.

La voz de alarma de un profesional: “Todas requerirán mantenimiento”

El aviso no viene de rumores sin fundamento, sino de la experiencia directa en el taller. Modyfikatorcasper, un profesional especializado en el servicio técnico y modificación de la PS5, ha sido contundente tras desmontar numerosas unidades. Su diagnóstico no deja lugar a dudas:“¡Todas las consolas PlayStation 5, al margen del modelo, requerirán mantenimiento profesional!”. ¿La razón? La degradación progresiva de esa capa de metal líquido.

No solo existe el riesgo, ya conocido, de pequeñas fugas que puedan afectar a otros componentes. El problema más insidioso es que el material puede secarse, oxidarse y perder sus propiedades. Él mismo lo ha comprobado en una PS5 Slim, un modelo relativamente reciente con menos de año y medio de vida. Al abrirla, encontró restos de metal líquido secos y oxidados en el núcleo de la APU. “El metal líquido ha formado una masa, perdiendo por completo sus propiedades térmicas”, explicó. En otras palabras, deja de hacer su trabajo.

La respuesta de Sony: un parche en evolución, no una solución definitiva

La compañía japonesa es muy consciente del reto. De hecho, ha estado trabajando en rediseños internos para mitigar el problema. En modelos posteriores al lanzamiento inicial, como las revisiones CFI-2100, CFI-2200 y la CFI-2116 (Slim), se introdujeron mejoras.

El cambio más significativo llegó con la PS5 Pro, que incorporó un sistema con ranuras y crestas más profundas alrededor del chip. El objetivo es claro: crear una mejor contención para evitar que el metal líquido se escape y que se formen esas zonas secas que anulan la refrigeración. Pero, y este es el matiz crucial, según el experto estas actualizaciones parecen más bien parches evolutivos.

La causa raíz –la degradación natural del material por la calidad de su aplicación, el tiempo y la temperatura– no habría sido subsanada del todo. Sony sigue trabajando en ello, pero de momento, esta realidad física afecta a toda la línea, incluso a los modelos más recientes con apenas dos años en el mercado.

¿Debes preocuparte? Consejos prácticos más allá del tecnicismo

Ante esta información, es normal que salten las alarmas, pero conviene mantener la calma y la perspectiva. En primer lugar, la gran mayoría de los problemas graves se han detectado en consolas PlayStation 5 de los primeros lotes, aquellas que ya tienen cuatro o cinco años a sus espaldas.

Los modelos más nuevos parten con las mejores configuraciones de fábrica que Sony ha implementado hasta la fecha. Además, simplemente no ha pasado el tiempo suficiente para saber con certeza cómo se comportarán estos diseños revisados a largo plazo. Lo que sí está en tu mano es minimizar riesgos. La regla de oro sigue siendo la ventilación. Coloca tu PlayStation 5 en un lugar absolutamente despejado, alejado de paredes y muebles que puedan atrapar el calor, y en una superficie que no obstruya sus rejillas de entrada.

Limpia el polvo de su entorno regularmente. Y, por supuesto, mantén a mano la documentación de tu garantía. Si notas que el ventilador trabaja mucho más de lo normal o que la consola se recalienta y apaga, esos son síntomas claros de que algo no va bien.