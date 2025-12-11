Ceuta y Melilla: El Espejo Incómodo de la Gestión Sanitaria de García

Mientras Mónica García destaca sus supuestos avances en sanidad, Ceuta y Melilla cargan con una crisis que produce directamente el Ministerio. Son las únicas dos ciudades donde el Gobierno mantiene íntegramente el control sanitario a través de INGESA. Sin intermediarios. Sin excusas. Puro reflejo de su gestión.

Los ceutíes y melillenses viven menos años que cualquier otro español. Y los viven peor. Ceuta registra una esperanza de vida de 79 años frente a los 85,18 de Madrid. Pero lo grave es que viven apenas 69,5 años en buena salud. Una década completa enfermos mientras García critica a otros gobiernos.

El Déficit de Médicos Que García No Arregla

Ceuta y Melilla tienen 1,63 y 1,52 médicos por cada 1.000 habitantes respectivamente. Media nacional: 2,15. Un 25% menos de facultativos. Ceuta es el único territorio que ha perdido médicos en los últimos años mientras el resto del país los ganaba. Una tasa negativa del -0,5% desde principios de siglo.

El Real Decreto 118/2023 reconoció que ambas ciudades son "de difícil cobertura". Perfecto. Pero después, ¿qué? INGESA niega que sean difíciles de cubrir, asegurando que las plazas son "altamente demandadas" mientras psiquiatría y hemodiálisis permanecen cerradas por falta de especialistas.

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, fue directo: "García nos ha dado la espalda. No se ha dignado a venir a ver a los profesionales que dependen de ella".

Ni una visita en años a las ciudades de su responsabilidad directa.

Listas de Espera: El Doble Rasero de García

Ceuta registra 100 días de espera media para especialidades, con más del 80% de pacientes superando 60 días. En Melilla, cirugía ronda 130-140 días de espera. García critica las demoras madrileñas mientras en sus propias ciudades los pacientes viajan a la península de su bolsillo para recibir tratamientos.

Es absurdo: García gestiona directamente estos territorios. No hay consejeros autonómicos a los que culpar, no hay gobiernos rivales para excusarse. Solo ella y su responsabilidad directa sobre 160.000 españoles.

El Hospital Fantasma de Melilla

En mayo de 2025 se inauguró el Hospital Universitario de Melilla con 150 millones invertidos y 265 camas. Foto perfecta para la ministra. Realidad imperfecta: aproximadamente la mitad de esas camas permanecen cerradas por falta de personal. Más de 30 camas de observación adquiridas hace un año sin usar.

Es un hospital precioso pero inútil. Porque el problema no es infraestructura, es voluntad política de contratar médicos. Y eso depende de García.

Sobrecostes y Caos Farmacéutico

El Tribunal de Cuentas evidenció en noviembre de 2025 la ausencia total de planificación en compras de farmacia. Diferencias de precios superiores al 50% por los mismos medicamentos. En 15 casos, diferencias del 100%. Dinero público tirado mientras García presume de gestión.

INGESA improvisa donde debería planificar, hace compras aleatorias donde debería centralizar. Luego dice que ha invertido. Sí: ha invertido en desorden.

Servicios Cerrados, Especialidades Inexistentes

En Ceuta no hay psiquiatría infantojuvenil ni adultos. Hemodiálisis cerrada. Radioterapia oncológica inexistente. Pacientes con cáncer viajan a la península. En Melilla faltan pediatras, anestesiólogos, urgenciólogos.

El Ministerio de Defensa ofreció refuerzo de psiquiatras militares. INGESA rechazó la ayuda. Rechazó soluciones mientras había crisis. Porque reconocer el problema era admitir el fracaso.

Las Cifras Que No Convencen a Nadie

García presume en el Senado: "Números médicos crecieron 20%, personal sanitario pasó de 1.452 a 1.842, tenemos compensaciones económicas las más altas". Bonito en el papel. Pero:

Primero, el 20% de casi nada sigue siendo casi nada.

Segundo, si hay tanta mejora, ¿por qué sigue cerrada la psiquiatría? ¿Por qué el hospital tiene camas sin usar?

Tercero, García aprovecha para atacar a Madrid en lugar de arreglar lo suyo. Es desviación barata.

El senador ceutí Abdelhakim Abdeselam fue directo: "La sanidad de Ceuta y Melilla no se merece una ministra como usted. El caos es su responsabilidad. Cuando una ministra fracasa, tiene dos opciones: dimitir o rectificar". García no hizo ninguna.

Prevención Abandonada

Melilla está en última posición en participación en mamografías para mujeres de 50 a 69 años. En Ceuta, ni siquiera hay datos completos sobre cribado de cáncer. Eso dice del nivel real de prioridad que García dedica a estas ciudades: cero.

La Realidad de Los Ceutíes y Melillenses

83.000 personas en Ceuta. 86.000 en Melilla. Poco más de 160.000 españoles viviendo en un sistema que funciona a media máquina. Viven menos, viven peor, pagan por asistencias que en otros lados son públicas.

Roviralta lo resumió en una frase: "Somos las dos regiones con menor número de médicos por habitante, y Ceuta tiene la esperanza de vida más baja, con cuatro años menos que cualquier otro ciudadano español. Está claro que algo tendrá que ver con los recursos asistenciales".

Claro que tiene que ver. Tiene todo que ver.

Conclusión: El Espejo Incómodo

García tiene un lujo que los consejeros autonómicos no tienen: gestionar un territorio sin interferencia política de gobiernos rivales. Sin excusas. Y ha elegido usar ese lujo para atacar a otros mientras su propia gestión genera crisis sanitaria.

Ceuta y Melilla demuestran que el problema no es de transferencias de competencias ni de gobiernos del PP. Es de gestión directa, de voluntad política, de si de verdad importan los ciudadanos o se usan como arma contra otros.

García prefiere atacar a Madrid que arreglar lo que está bajo su mano. Los ceutíes y melillenses lo saben cada día. Viven años menos. Con peor salud. En un sistema que García controla, no hereda.

Llegará el momento en que ni las cifras maquilladas ni los discursos de la ministra podrán esconder lo que cualquiera ve visitando Ceuta o Melilla: un sistema sanitario a media máquina mientras su responsable sigue en el despacho contando historias de éxito que nadie vive.