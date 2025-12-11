Últimas Noticias
- Noticias Que!:
Últimas NoticiasLotería

Resultados del sorteo de la Bonoloto del 10 de diciembre

Qué!

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de diciembre, ha estado formada por los números 6, 10, 11, 14, 18, 30. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.825.933 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Tarifa (Cádiz), situada en Batalla del Salado, 15.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 12 de Móstoles (Madrid), en el Despacho Receptor número 18.035 de Burgos y en el número 91.350 de Zamora.

Publicidad
Artículo anterior
San Dámaso I, santoral del 11 de diciembre
Artículo siguiente
El negocio de The Game Awards, 'los Oscar de los videojuegos' donde lo que menos importa son los premios
Publicidad
Que DiarioMerca2MoncloaVida  motor16