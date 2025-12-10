El manual del exduque: La insólita guía de autoayuda de Iñaki Urdangarin en la que acusa a Juan Carlos I de su "caída pública”

No se trata de las memorias al uso que muchos podrían imaginar. Según avanzan las informaciones, la pieza de Iñaki Urdangarin se concibe como una obra de autoayuda, un manual que pretende guiar a los lectores en el camino de la superación personal, según escribe The Objective.

La particularidad, y lo que genera expectación, es que utiliza sus propias anécdotas, con todos sus capítulos polémicos, como ejemplo práctico para motivar a los demás. Desde su carrera deportiva de élite hasta su matrimonio con la infanta Cristina, pasando por su proceso judicial y su estancia en prisión. Todo servirá, según él, como lección para quienes lo lean.

El proyecto editorial verá la luz pronto, aunque la fecha exacta varía según las fuentes. Algunos analistas, como la periodista Pilar Eyre, apuntan a enero. Otros sugieren que podría llegar en verano. Lo que sí está claro es que Iñaki Urdangarin dará un paso al frente para hablar de él mismo y de lo que viene. Lo hará el próximo jueves 11 de diciembre, en una entrevista concedida a su amigo Jordi Basté para el programa ‘Pla seqüència’ de TVE Cataluña. Será la segunda gran entrevista que concede desde su salida de prisión en marzo de 2022.

El libro de autoayuda de Iñaki Urdangarin es más que unas simples memorias

El entorno de Iñaki Urdangarin insiste en que no se deben etiquetar estas páginas como unas memorias. Su abogado, Mario Pascual Vives, lo ha dejado claro. «Pide que no se etiquete este libro como unas memorias sino como un libro de autoayuda, en defensa del exdeportista», transmiten desde el medio Vanitatis.

La periodista Pilar Eyre lo ha explicado también. El libro está concebido como una guía de superación basada en experiencias propias. No será un relato lineal de su vida, sino un “compendio de píldoras de vida convertidas en herramientas de autoayuda”. La idea central es mostrar cómo, desde la propia caída y reconstrucción, se puede ayudar a otros. Su vida es, en cierto modo, la garantía que ofrece a los lectores de la efectividad de su método. Un método que, según adelantan, exige una mirada de vulnerabilidad, y en el que él sería el primero en exponerse de forma sincera.

La inevitable sombra de la Familia Real en la vida de Iñaki Urdangarin

Aunque el libro quiera despegarse del género memorístico, es prácticamente imposible que eluda mencionar el capítulo que marcó su vida pública:su ingreso en la Familia Real española. The Objective y otros medios han confirmado que en el texto se hablará de su relación con la infanta Cristina, de los inicios de su romance, de su boda y de la posterior ruptura. También de su experiencia al convertirse en un miembro de la Casa Real en 1997.

Periodistas como Daniel Carande o las conocidas como Mamarazzi, Laura Fa y Lorena Vázquez, aseguran que el libro de Iñaki Urdangarin incluirá anécdotas concretas, como el día que conoció a los Reyes o el día de su boda. Pero Pilar Eyre va un paso más allá en sus informaciones. Apunta que Iñaki Urdangarin llega a asegurar en el libro que su exsuegro, el rey Juan Carlos I, fue “el culpable de su caída pública”. Unas declaraciones que, de confirmarse, sin duda generarían un gran impacto.

Sin embargo, desde el entorno de la infanta Cristina se muestra, al parecer, más flexibilidad ante este proyecto. Confirmarían la existencia del documento, aunque es un tema delicado. El mismo medio Vanitatis contactó con el círculo de Iñaki Urdangarin, que se mostró “distraído” cuando se les mencionaba el libro. Su abogado, no obstante, reconoce el interés general. “Se van publicando muchas noticias sobre este tema y me temo que son más expectativas que realidades… Vamos a ver -y oír- al señor Urdangarin en primicia el jueves próximo en La2Cat”, confesó al medio.

La entrevista del 11 de diciembre expondrá muchas situaciones

Todo apunta a que la entrevista con Jordi Basté será el momento en que Iñaki Urdangarin tome el control de la narrativa. Basté no es un entrevistador cualquiera; es uno de sus amigos más cercanos y uno de los periodistas más influyentes de Cataluña. Se sabe que mantuvieron contacto incluso durante la estancia en prisión de Urdangarin.

El programa ‘Pla seqüència’ se emite en La 2 de TVE Cataluña, lo que le da un carácter a la vez íntimo y público. Será la plataforma desde la que intente reestructurar su imagen ante la sociedad, pasando de ser una figura asociada a un escándalo judicial a la de un autor y guía en procesos de superación. Este proyecto no surge de la nada. Iñaki Urdangarin comenzó a prepararse para él durante su estancia en la cárcel.

Ingresó en prisión el 18 de junio de 2018 y, durante los cinco años de condena, dedicó parte de su tiempo a formarse. Cursó el Máster en Psicología del Coaching por la UNED y el Curso de Bienestar Emocional en INESEM Business School. También obtuvo la titulación como Entrenador Nacional de Balonmano.

Estas formaciones le permitieron, según se explica, enfocar su propia experiencia y plantear un proyecto de ayuda a los demás. Desde su salida en 2022, ha construido una nueva carrera como empresario del bienestar, trabajando con altos cargos empresariales y con atletas profesionales.