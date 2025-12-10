El equipo de streamers vence a LALIGA CLASSIC TEAM en LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE

Fútbol real y virtual jugado en el centro de Madrid por estrellas del césped y de los videojuegos. Eso ha sido LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE, la segunda edición tras LALIGA FC 25 RUSH, la activación con mayor alcance en la historia de LALIGA junto a EA SPORTSTM, y que coronó al equipo de streamers conformado por DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Spursito y Darío Eme Hache como ganadores, frente al conjunto de LALIGA CLASSIC TEAM, integrado por Iker Casillas, Marcelo, Guti, Diego Forlán y Joan Capdevila.

Un evento que consiguió reunir en directo a un millón trescientos mil espectadores durante la retransmisión emitida a través de DAZN, el canal de YouTube de DjMaRiiO y los canales oficiales de LALIGA y que congregó en directo a casi un centenar de personalidades del mundo del ocio, el deporte y el entretenimiento.

Una de las principales novedades de esta segunda edición frente a la primera fue el papel activo de la comunidad que pudo tomar decisiones clave en directo a través de votaciones en las que, entre otras cosas, eligieron el nombre del equipo de streamers: El Club FC.

Además, por primera vez, los aficionados pudieron influir directamente en el partido a través de votaciones en MILIGA, en las comunidades de los creadores y en los canales oficiales de LALIGA, decidiendo la capitanía de los equipos, las house rules o el reconocimiento al MVP del equipo que recayó sobre Marcelo. Esta nueva dinámica responde al nuevo posicionamiento de EA SPORTS: “El club es tuyo”.

La primera parte del partido que se disputó en el EA SPORTS FC 26, finalizó con victoria para el equipo de streamers y la segunda parte, en un campo de fútbol, bajo las reglas de Rush, trasladadas al mundo real, que acabó con la victoria de LALIGA CLASSIC TEAM. Fue la tanda de penaltis la que decidió a los ganadores finales de LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE.

Además, los aficionados a EA SPORTS FC 26 volverán a revivir grandes momentos de LALIGA al poder alinear a jugadores míticos que han marcado la historia del fútbol mundial. A los cinco que compitieron en LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE se unen otros nombres como Zinedine Zidane, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, entre otros, todos ellos disponibles desde el pasado 2 de diciembre en LALIGA CLASSIC TEAM, en Partido Rápido y modo Rush de EA SPORTS FC 26.

LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE forma parte de Transforming the Game, la iniciativa que une a LALIGA y EA SPORTSTM en su compromiso por construir el fútbol del futuro, un deporte más inclusivo, innovador y conectado.