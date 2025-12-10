Don Omar pone fecha a su paso por España en 2026

Con más de 25 años de éxitos y un impacto global indiscutible, Don Omar regresará a España para ofrecer un show que marcará el verano de 2026. Su única fecha confirmada en Europa se celebrará en Tenerife y reunirá lo mejor de su repertorio en un formato totalmente renovado.

El icono global de la música urbana Don Omar llegará a España en 2026 con un concierto especial y exclusivo que se celebrará el jueves 16 de julio en el Tenerife Cook Music Fest, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre de 2025, a partir de las 11:00 horas en Canarias y las 12:00 horas en la Península, a través de la web oficial del festival: www.cookmusicfest.es.

A los 47 años y con más de un cuarto de siglo de trayectoria, William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar, continúa consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su legado incluye éxitos que han marcado a varias generaciones, entre ellos Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que han traspasado fronteras y definido la evolución del género urbano.

Cartel del concierto de Don Omar en el Cool Festival

Su carrera, avalada por 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, se complementa con nominaciones en galardones internacionales como los MTV Video Music Awards. En el último año, su influencia volvió a ser reconocida al recibir el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y ser destacado por People en Español como uno de los 50 Más Bellos.

Para esta cita en Tenerife, Don Omar está preparando un show único, diseñado expresamente para esta fecha, en el que combinará sus grandes himnos con una propuesta renovada pensada para ofrecer una experiencia inolvidable a sus seguidores en España.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.