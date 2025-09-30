‘OT 2025’ no sorprende con su primer expulsado, pero sí con la polémica canción “maldita”

La primera expulsión de ‘OT 2025’ confirmó lo que muchos seguidores habían anticipado: Iván Rojo abandonó la Academia tras perder en el voto del público frente a Claudia Arenas, quien obtuvo un abrumador 84% de apoyo.

La gala estuvo cargada, con actuaciones individuales, tríos y dúos que marcaron el ritmo del programa, además de la designación de Guille Toledano como nuevo favorito y la nominación de Max y Salma. Como detalle curioso, Iván cayó eliminado interpretando “It’s my life”, la misma canción que ya había dejado fuera a otro concursante en la edición de 2006, de allí derivó lo de la canción “maldita” en el concurso.

Después de dos semanas de convivencia en la Academia, ‘OT 2025’ vivió su primera noche de expulsión. El cara a cara entre Claudia Arenas e Iván Rojo mantuvo a la audiencia con la expectativa hasta que se conocieron los resultados. Con casi cuatro millones de votos recibidos, la decisión fue contundente: “los espectadores de OT han decidido con el 84% de los votos que quien debe seguir en la Academia sea Claudia Arenas”, anunció Chenoa. De esta manera, Iván Rojo se convirtió en el primer expulsado de la edición con apenas un 16% de apoyo.

Publicidad

Claudia logró uno de los porcentajes más altos registrados en salvaciones iniciales de ‘OT 2025’, lo que refuerza su popularidad dentro del público. La joven emocionó a la audiencia con su versión al piano de “El sitio de mi recreo” de Antonio Vega, mientras que Iván apostó por una interpretación más arriesgada de “It’s my life” de Bon Jovi, que no terminó de convencer.

Una canción que ya arrastraba antecedentes en ‘OT 2025’

Una canción que ya arrastraba antecedentes en ‘OT 2025’ | Fuente: OT en X

Cómo dijimos, el caso de Iván llamó la atención por un detalle muy concreto. Su salida coincidió con lo que ya se había vivido en ‘OT 2006’, cuando José Antonio Vadillo también fue expulsado al interpretar “It’s my life”. Más allá de la anécdota, la actuación de Iván no logró revertir la percepción que gran parte de la audiencia tenía sobre él. Durante los días previos, su nombre circulaba como el principal candidato a abandonar la Academia.

El desenlace de la expulsión dio paso a otro de los momentos destacados de la gala de ‘OT 2025’: la revelación del favorito. Miriam Rodríguez fue la encargada de anunciar que los tres concursantes más votados eran Olivia, Téyou y Guille Toledano. Finalmente, el público se decantó por Guille, quien se llevó el título de favorito de la semana.

Con Toledano salvado, el jurado decidió otorgar el pase directo a la pasarela a otros concursantes por la calidad de sus actuaciones. Así, Téyou, Guillo, Cristina, Laura, Claudia, Tinho, Carlos, Olivia, Lucía y Judit continuaron su camino en la Academia sin riesgo alguno.

Max y Salma, los primeros nominados oficiales de OT 2025

Max y Salma, los primeros nominados oficiales de OT 2025 | Fuente: OT en X

No todos tuvieron la misma suerte. El jurado dejó en duda a Max, Salma, María Cruz y Crespo, quienes se enfrentaron al veredicto de los profesores y de sus compañeros. Los primeros decidieron salvar a Crespo, mientras que el voto de los concursantes favoreció a María Cruz. Como consecuencia, los dos nominados oficiales de la semana fueron Max y Salma.

Otro de los momentos más comentados de la gala llegó después de conocerse la expulsión de Iván. Chenoa quiso dedicarle unas palabras que sonaron a indirectas hacia el hate que el concursante había recibido previamente. “Dos semanas espectaculares que has podido vivir con ellos y sobre todo te llevas un gran aprendizaje, y más que vas a aprender. Al final, todo en la vida es esto: caer y levantarse todo el rato, no lo olvides”, comenzó la presentadora.

También le aconsejó: “Apóyate siempre en la gente que te quiere, que te entiende”. Para cerrar, le dedicó un mensaje más personal: “Todos tenemos derecho a equivocarnos, a levantarnos, a intentarlo, a pelear, a perseverar, a ser de la manera que uno crea que tiene que ser, a rectificar como uno tiene que ser... Tienes tanto tiempo para hacer tantas cosas, Iván. Y por favor, lo principal y lo primordial: refúgiate siempre en los tuyos, en los que te quieren, en los que te van a decir las cosas con mucho amor y cariño”.