No necesitas un milagro para las ojeras: Este producto de Mercadona cuesta 5 euros y las desaparece en días

La eficacia de este producto de Mercadona ha sido destacada incluso por especialistas del sector farmacéutico, un respaldo poco común para un producto de supermercado. La cadena valenciana ha logrado colocar en sus estanterías un producto de uso diario que está revolucionando el cuidado masculino y por solo 5 euros. Se trata del contorno de ojos Men Care Regen Skin, una crema de acción triple que hidrata, mejora la textura y aporta frescura al rostro.

Su combinación de bakuchiol, niacinamida y un aplicador metálico con efecto frío está generando opiniones optimistas entre quienes buscan reducir las ojeras y el aspecto de cansancio sin gastar grandes cantidades de dinero, pero con un resultado efectivo. Expertos como la farmacéutica Inés Nieto han resaltado su capacidad para convertirse en una solución práctica y asequible frente a las opciones de alta gama, según La Razón.

Un cosmético de Mercadona con aval farmacéutico

Un cosmético de Mercadona con aval farmacéutico

No es habitual que un producto de gran consumo obtenga la atención y el respaldo de especialistas. Son embargo, la farmacéutica Inés Nieto ha señalado la eficacia de esta crema frente a tres de los problemas más comunes en el contorno de ojos: las bolsas, las ojeras y las arrugas de expresión.

La gran diferencia con otras opciones del mercado es su precio. Por solo cinco euros, Mercadona ha puesto a disposición de los consumidores Men Care, un producto que ofrece resultados similares a cosméticos que pueden costar varias veces más. Además, el éxito de esta crema confirma que la cosmética masculina ya no es una excepción ni un tabú. Cada vez más hombres incorporan a su rutina diaria productos de cuidado personal.

El secreto de la efectividad del Men Care Regen Skin está en su formulación. El ingrediente estrella es el bakuchiol, un compuesto vegetal que se presenta como alternativa natural al retinol. Su principal ventaja es que ayuda a suavizar la piel y reducir las líneas de expresión sin provocar irritación.

Junto a este compuesto se añade la niacinamida, derivada de la vitamina B3. Este ingrediente fortalece la barrera protectora de la piel y contribuye a unificar el tono, algo fundamental en una zona tan expuesta como el contorno de los ojos. Otro de los puntos fuertes de este producto de la línea Men Care está en su envase. El aplicador metálico produce un efecto frío inmediato al contacto con la piel, lo que ayuda a descongestionar y reducir la hinchazón.

Cómo potenciar el efecto frío del aplicador

Cómo potenciar el efecto frío del aplicador

Aunque el producto ya incorpora un aplicador metálico pensado para refrescar la piel, los expertos recomiendan guardar el envase en la nevera, multiplica el efecto frío y refuerza su capacidad descongestiva. Por otra parte, aunque productos como el Men Care Regen Skin están revolucionando el mercado, existen prácticas caseras que siguen siendo útiles para reducir las ojeras y que pueden servir de complemento a esta rutina de skin con el Men Care.

Entre las prácticas que puedes realizar en casa, una de las más conocidas es la aplicación de rodajas de pepino frías sobre los ojos, que ayuda a descongestionar y refrescar. También son comunes las infusiones de manzanilla aplicadas en compresas, con propiedades calmantes para la piel. Mantener una correcta hidratación, dormir las horas necesarias y reducir el consumo de sal son otros consejos que complementan el uso de cosméticos específicos.

El lanzamiento del Men Care, contorno de ojos para hombres, confirma la capacidad de Mercadona para detectar tendencias y acercarlas al gran público. Además, la acogida que está teniendo el Men Care Regen Skin refuerza un cambio social en el cuidado personal, indistintamente del género. Hombres y mujeres buscan soluciones eficaces y accesibles para mantener un aspecto saludable.