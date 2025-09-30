Resultados del sorteo de la Bonoloto del 29 de septiembre

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29 de septiembre, ha estado formada por los números 6, 7, 19, 34, 41, 49. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.346.682,50 euros
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 72.990 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías Número 5 de Guadalajara, situada en Padre Félix Flores, 7 y en la Administración de Loterías Número 11 de León, situada en Villafranca, 2.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 86 boletos acertantes, que recibirán 849 euros.
De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.145 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.
De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.527 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.
La popularidad de la Bonoloto
La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, y conocer a fondo su sistema de premios puede ayudarte a comprender mejor tus posibilidades de ganar. El funcionamiento de este sorteo se basa en acertar números de una combinación determinada, y dependiendo de cuántos números aciertes, podrás acceder a diferentes categorías.
La categoría principal y más codiciada corresponde a la combinación completa, es decir, si consigues acertar los seis números distintos del sorteo. Este premio representa el bote acumulado y puede llegar a cifras millonarias que cambiarían la vida de cualquier afortunado.
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario.
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.