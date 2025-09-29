Resultados del sorteo de la Bonoloto del 28 de septiembre

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 3, 6, 28, 35, 43, 45. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 1.915.766,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 118.809 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 43.230 de San Bartolomé (Las Palmas), situado en Ctra. Gral. San Bartolomé a Tinajo, 18.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 55 boletos acertantes, que recibirán 1.080 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.434 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 67.012 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.

La relevancia de la Bonoloto

La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, y conocer a fondo su sistema de premios puede ayudarte a comprender mejor tus posibilidades de ganar. El funcionamiento de este sorteo se basa en acertar números de una combinación determinada, y dependiendo de cuántos números aciertes, podrás acceder a diferentes categorías.

La categoría principal y más codiciada corresponde a la combinación completa, es decir, si consigues acertar los seis números distintos del sorteo. Este premio representa el bote acumulado y puede llegar a cifras millonarias que cambiarían la vida de cualquier afortunado.