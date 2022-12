Señales de tráfico que no las entiende nadie

Una imagen vale más que mil palabras y para muestra las señales de tráfico, que con solo algunos dibujos o signos sencillos nos alertan sobre cualquier peligro o sobre la situación de la carretera sobre la que vamos conduciendo. Hay señales que son prácticamente universales como la de curva, alto, cuidado, gasolinería, son muy intuitivas y no necesitas hablar el idioma para entender lo que te quieren decir.

Hoy no vamos a dedicarnos a revisar estas señales, vamos a revisar son precisamente lo contrario, pues están tan abigorradas o son tan simples que no hay nadie que las entienda, en otros casos avisan de cosas tan obvias que después de verlas no te queda más que reír.

Puente movil Cuántas veces has visto una señal de puente móvil, probablemente la respuesta sea ninguna o una vez en una nacional. Esta característica señal vial, que más que parecer un puente movil parece que nos indica un plato de ramén, nos avisa del peligro por la proximidad de un puente que puede ser levantado o girado, en estos casos lo recomendable es reducir la velocidad ya que en escasos metros habrá una interrupción momentánea de la carretera. Vías ferreas sin barrera Siguiendo con las señales extrañas y que poca gente conoce tenemos la Vía férrea sin barreras. Esta señal con dos aspas blancas y con bordes rojos, parece más bien el escudo de una sociedad secreta, sin embargo si vives en un zona industrial te resultará familiar. Esta señal nos indica el peligro por proximidad de un paso a nivel, puede ser un cruce o una intersección, que no está cubierto por barreras o semibarreras.

¿Cuidado con el avión?

Las señales claramente te tienen que avisar sobre los posibles peligros latentes de circular por determinada carretera, pero en que clase de lugar un avión puede estampar tu coche.